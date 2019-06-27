YEMEK

Meyve yemek için en ideal zaman hangisi?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Yaygın iddiaların aksine meyve yemek için günün en iyi zamanı diye adlandırılabilecek bir zamanı yoktur. Yani kişiler günün herhangi bir saatinde yedikleri meyvelerden aynı oranda faydalanabilirler. Bununla birlikte, kilo kaybı hedefleri veya diyabeti olan kişiler, meyve yerken zamana dikkat edebilirler.

Meyve yemek için en ideal zaman hangisi?

Yaygın iddiaların aksine meyve yemek için günün en iyi zamanı diye adlandırılabilecek bir zamanı yoktur. Yani kişiler günün herhangi bir saatinde yedikleri meyvelerden aynı oranda faydalanabilirler. Bununla birlikte, kilo kaybı hedefleri veya diyabeti olan kişiler, meyve yerken zamana dikkat edebilirler.

meyve

Prof. Dr. Alper Çelik, ne zaman meyve yenileceği ile ilgili çeşitli mitler, kilo kaybı ve diyabet yönetimi için olabilecek en iyi meyve yeme zamanı hakkında şu bilgileri verdi:

Öğleden sonra meyve yemek için en iyi zaman mıdır?

Sabah veya öğleden sonra meyve yemenin ya da meyvenin bir insanın sağlığını nasıl etkilediğini gösteren bilimsel bir kanıt yoktur.

Yatmadan önce meyve yemekten kaçınmalı mı?

Uykudan önceki saatlerde bir şeyler yemek kişinin uyku döngüsünü kesintiye uğratabilir. Bununla beraber, gece atıştırmaları sırasında meyvelerin, özellikle işlenmiş yiyeceklere ve diğer yiyeceklere oranla, uykuyu olumsuz etkileme olasılığı daha düşüktür.

Muz, kayısı, hurma gibi yüksek magnezyum oranına sahip meyveler kişinin rahatlamasına ve daha iyi uyku uyumasına yardımcı olabilir.

Meyveyi aç karnına mı yemeliyiz?

Bazı insanlar boş mideyle meyve yemenin sağlık açısından daha büyük faydalar sağladığına inanmaktadır. Bu mit, esas olarak web siteleri ve sosyal medya paylaşım zincirleri sayesinde günümüzde daha popüler hale gelmiştir.

Sindirim sisteminde sorunları olan kişilerin, sindirim sürecine yardımcı olabilecek özel ihtiyaçlar ve çözüm yolları hakkında bir doktor veya diyetisyenle konuşmaları gerekir.

Diyabetli kişiler meyveyi ne zaman yemeli?

Bir başka iddia, diyabetli kişilerin meyve yemesi için en iyi zamanın yemekten önce veya 1-2 saat sonra olduğu yönündedir. Diyabeti olan kişi meyveleri ayrı şekilde yemekten ziyade, meyveleri protein, lif veya yağ oranı yüksek diğer gıdalarla beraber tüketerek yarar sağlayabilir. Buna ek olarak, yemekten önce bir meyvenin tadını çıkarmak, midenin daha çabuk dolmasına yardımcı olduğu için kişinin aşırı yemesini engellemeye yardımcı olabilir.

Diyabete sahip olan kişi, karbonhidrat içeren yiyecekleri aldığında kan şekeri seviyesinde büyük ani yükselmeler olabilir. Bu da zamanla, tekrarlayan ani kalıcı sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Herhangi bir diyabet türüne sahipseniz, bu süreçte karbonhidrat gereksiniminizi en uygun hangi şekilde karşılayabileceğinizi ilgili doktor, diyetisyen ve diyabet uzmanınızla görüşmeniz gerekmektedir.

Kilo kaybı için meyve yemek işe yarar mı?

Genelde meyve yemenin sihirli bir zamanlaması olmamakla birlikte, kilo verme hedefi olan bir kişi meyve yeme zamanını daha iyi ayarlayabilir. Yemekten önce besleyici düşük kalorili meyvelerin tüketilmesi, kişinin kendisini daha doymuş hissetmesine yardımcı olur ve bu nedenle yemek sırasında veya sonrasında fazla yememelerini sağlar. Bir öğünün yanında meyve yemek, kişinin daha az yüksek kalorili yiyecek yemesine yardım eder. Yüksek kalorili atıştırmalıkların günün herhangi bir saatinde meyvelerle yer değiştirmesi kilo vermeyi destekleyici harika bir yoldur.

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