Meyve yemek için en ideal zaman hangisi?

Yaygın iddiaların aksine meyve yemek için günün en iyi zamanı diye adlandırılabilecek bir zamanı yoktur. Yani kişiler günün herhangi bir saatinde yedikleri meyvelerden aynı oranda faydalanabilirler. Bununla birlikte, kilo kaybı hedefleri veya diyabeti olan kişiler, meyve yerken zamana dikkat edebilirler.

Prof. Dr. Alper Çelik, ne zaman meyve yenileceği ile ilgili çeşitli mitler, kilo kaybı ve diyabet yönetimi için olabilecek en iyi meyve yeme zamanı hakkında şu bilgileri verdi:

Öğleden sonra meyve yemek için en iyi zaman mıdır?

Sabah veya öğleden sonra meyve yemenin ya da meyvenin bir insanın sağlığını nasıl etkilediğini gösteren bilimsel bir kanıt yoktur.

Yatmadan önce meyve yemekten kaçınmalı mı?

Uykudan önceki saatlerde bir şeyler yemek kişinin uyku döngüsünü kesintiye uğratabilir. Bununla beraber, gece atıştırmaları sırasında meyvelerin, özellikle işlenmiş yiyeceklere ve diğer yiyeceklere oranla, uykuyu olumsuz etkileme olasılığı daha düşüktür.

Muz, kayısı, hurma gibi yüksek magnezyum oranına sahip meyveler kişinin rahatlamasına ve daha iyi uyku uyumasına yardımcı olabilir.

Meyveyi aç karnına mı yemeliyiz?

Bazı insanlar boş mideyle meyve yemenin sağlık açısından daha büyük faydalar sağladığına inanmaktadır. Bu mit, esas olarak web siteleri ve sosyal medya paylaşım zincirleri sayesinde günümüzde daha popüler hale gelmiştir.