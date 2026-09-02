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Mezarlığın maskotu oldular! 50 sincap her sabah onu bekliyor

Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda görev yapan 41 yaşındaki Baran Aldağ'ın mezarlıkta yaşayan 50'ye yakın sincapla arasındaki bağ görenlerin ilgisini çekiyor.

Mezarlığın maskotu oldular! 50 sincap her sabah onu bekliyor

Çanakkale Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan Baran Aladağ mezarlıkta yaşayan 2 sincabı beslemeye başladı. Bir süre sonra Aladağ ile 2 sincap arasında bağ oluştu. Zamanla sincapların sayıları çoğalarak yaklaşık 50'ye ulaştı. Aladağ, sincaplardan bazılarına 'Boncuk', 'Can', 'Yiğit', 'Zeytin' ve 'Badem' adını verdi.

Yabani olmasına rağmen Aladağ'a alışan sincaplar, elinden fındık, fıstık ve ceviz yemeye başladı. Aladağ sincapları her sabah fındık, fıstık ve ceviz ile besliyor. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlar Aladağ'ın sincaplarla kurduğu bağı görünce şaşırıyor. Baran Aladağ'ın sincapları beslemesine hayırseverler ile Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de destek veriyor.

Mezarlığın maskotu oldular! 50 sincap her sabah onu bekliyor 1

Cenaze İşleri Müdürlüğünde çalıştığını belirten Baran Aladağ, "Bizim sincaplarla dostluğumuz şöyle başladı. Ben sincaplar yesin diye mezarların üstüne fındık, fıstık bırakırdım. Sonra baktım ki, yakınlık duymaya başladılar. Yakınlık duyunca beslemeye başladım. Sincapları beslemeye başladıkça yakınlaştılar. 2 tane sincap varken şu anda 40-50 tane var. Mezarlığın maskotu oldular. Sabahları sincapları beslemek için erken gelirim. Sonra işime başlarım. İşimi bitirdikten sonra da tekrar gelip sincaplar ile vakit geçirmeye çalışırım.

Mezarlığın maskotu oldular! 50 sincap her sabah onu bekliyor 2

Herkes nasibine geliyor. Sincaplarla ilgileniyorum ama kimisinden iyi, kimisinden kötü yorumlar alıyorum. Fındık, fıstık, ceviz ile sincapları besliyorum. Hayırseverler ceviz getiriyor. Belediye Başkanımız buraya ziyarete geldiğinde kendisi de getirmişti. Kendilerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Bu sincapların görüntüsünü sosyal medyaya koyduktan sonra yurt dışından da çok insan tanıdım. Onlar da hayırsever olarak yurt dışından buraya sincapları görmeye geliyorlar. Cedviz, fındık ve fıstık getiriyorlar. Kilometrelerce uzaktan gelip sincapları görmeleri için buraya geldiklerinde biz de mutlu oluyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sincap
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