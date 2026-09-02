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Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu

Erzurum'da bir çay evi işletmecisi, müşterilerine verdiği adisyon fişlerine özlü söz, atasözü ve anlamlı mesajlar yazmaya başladı. Yaklaşık 6 aydır devam eden uygulama, müşterilerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca kişiye ulaştı.

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu

Aziziye ilçesi Dadaşkent mevkisinde faaliyet gösteren çay evi işletmecisi Ahmed İslam Asiltürk, klasik adisyon anlayışının dışına çıkmak amacıyla fişlere günlük olarak farklı sözler yazdırmaya başladı. Küçük bir yazıcı cihaz aracılığıyla hazırlanan adisyonlarda farklı bir özlü söz veya atasözü yer alıyor.

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu 1

Başlangıçta hobi ve eğlence amacıyla yapılan uygulama, müşterilerin adisyonları sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla kısa sürede ilgi gördü. Paylaşımların milyonlarca izlenmeye ulaşmasıyla birlikte çay evine olan ilginin de arttığı belirtildi.

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu 2

"BURANIN ADİSYONU DAHA GÜZEL"

Çay evine müşteri olarak giden Furkan Çoban, "Farklı farklı mekanlarda da oturdum. Ama buranın adisyonu daha güzel bir şekilde, gerçek hayattan kesitlerle anlatılıyorlar. Bu yönden herkese tavsiye ederim. Çayları da aynı şekilde çok güzel. Yani açıkçası şaşırdım. Diğer mekanlara göre burası farklı bir yer. Hemen hemen her gün farklı sözler ve tavsiyeler insanlara faydalı oluyor" dedi.

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu 3

"BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"

İşletme sahibi Ahmed İslam Asiltürk ise, "Biz bu çay evini yaklaşık 6 aydır işletiyoruz. Adisyonları bir farkındalık olsun diye yaptık. Şimdi nereye, Erzurum'da ya da Türkiye genelinde nereye gidersek adisyon görüyoruz. Mesela üzerine çay işlenmiş ya da içilen şeyler işlenmiş bir şekilde görüyoruz. Neden farklı bir adisyon olmasın diye düşündüm. Böyle bir fikir geldi aklıma. Hem farkındalık olsun hem de insanların yüzünde bir tebessüm ya da bir düşünce akıllarında bırakabilirsek neden olmasın diye bir adisyon çalışması yaptık. Başta bir hobi ya da böyle eğlence tarzındaydı. Sonra insanların ilgisini çekti sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Sonra biz de kendi sosyal medya hesaplarımıza atmaya başladık. Bu kadar büyüyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Şu an milyonlarca izleniyor. 2.5-3 milyon civarı izlenmelerimiz var. Müşterilerimiz, sağ olsunlar Erzurum'da oturan müşterilerimiz buradan, sosyal medyadan görüp gelmeye başladılar. İlgi bayağı arttı, Erzurum'da da ilgi arttı. Özellikle hani 'nasıl yapıyorsun, nereden çıkarıyorsun, nasıl çıkıyor' diye sorular alıyorum. İşte küçük bir cihazımız var. Öyle günlük aklımıza gelen sözleri ya da işte atasözlerini bulup yazıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu 4

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu 5

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu 6

Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanın dolup taşmasına sebep oldu 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Çay dükkan fiş müşteri
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