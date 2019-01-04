TREND

Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

BBC BBC
04.01.2019 15:27 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey kentinde mezbahaya götürülürken kaçan hamile bir inek, sağlıklı bir buzağı dünyaya getirdi.

Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

ABD'nin New Jersey kentinde mezbahaya götürülürken kaçan hamile bir inek, sağlıklı bir buzağı dünyaya getirdi.

Mezbahaya 10 dakika kala kamyonun kapısını tekmeleyerek hareket halindeki araçtan otoyola atlayan Brianna adlı inek, geçen hafta Perşembe günü polis tarafından yakalandıktan sonra bir barınağa götürülmüştü.

Skylands Hayvan Barınağı'nın kurucusu Mike Stura, Cumartesi dünyaya gelen buzağıya "Winter" (Kış) adını verdiklerini söyledi.

'BARINAKTA YAŞAYACAKLAR'

Barınağın Facebook'taki açıklamasında Brianna için "Hayatında hiç özgür olamadı. Dokuz ay önce hamile kaldı. Evini ve ailesini kaybetti. Ama bunlar yetmiyormuş gibi her şeyini; güzel yavrusunu ve canını da almak üzereydiler." denildi.

Mezbahanın, Brianna ve Winter'ın barınakta kalmasına itiraz etmediği, hayvanların buradaki diğer 70 inekle birlikte yaşayacakları belirtiliyor.


PARTNERAteşli polis mesleğe geri döndü!Ateşli polis mesleğe geri döndü!
İşçinin hesabı ters gidince...İşçinin hesabı ters gidince...
Kafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileriKafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mezbaha kamyon hamile inek abd New Jersey

En Çok Okunan Trend Haberler

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Sokaklara astığı ilan görenlere şok geçirtti!

Sokaklara astığı ilan görenlere şok geçirtti!

En iyi çıplak sahneler

En iyi çıplak sahneler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

CIA 44 yıldır saklıyor!

CIA 44 yıldır saklıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı: Mesleğe geri döndü

'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı: Mesleğe geri döndü

İngiliz ordusundan selfi bağımlılarına çağrı: Size ihtiyacımız var

Ordudan selfi bağımlılarına çağrı

2019’da öne çıkacak 4 Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI) Trendi

2019’da öne çıkacak 4 Yapay Zeka Trendi

İşçinin hesabı ters gidince altında kaldı

İşçinin hesabı ters gidince...

Kafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileri

Kafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileri

Acil ameliyata alındı! Makatından öyle bir şey çıkarıldı ki...

Makatından öyle bir şey çıkarıldı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.