'Mezdeke' dansçısı Aynur Kanbur'un katili hâlâ bulunamadı

"Nasıl bir infaz, nasıl bir intikam, nasıl bir acıdır bu. Bir kişiyi mi vurduğunu zannediyor. Türkiye’yi yaraladı. Sayın Cumhurbaşkanıma, başbakan, adalet bakanı, savcılar ve polislere yardım çağrısı yapıyorum. Bir kişi bin kişidir. Herkes şehit oldu diyor. Ben de kötü bir şeye şahit oldu diyorum. Bu kız bir şey gördü bilen susuyor diyorum. Onu vicdana davet ediyorum, gelecek anlatacak. 14 kurşunla tuzak kurdun gelip anlatacaksın. Neden yaptın? Senin bir tek nedenin bizim milyonlarca nedenimiz, uykusuz geçen 800 günümüz. Bizim içimiz kin ve nefretle doldu. Yardım çağrıma cevap verin, bulunacak başka yolu yok. Erkek gibi teslim ol. Elini öpeceğim şehit ettiğin için."

2 yıl önce işlenen cinayette şüphelendikleri kimse olmadığını da sözlerine ekleyen abla Kıymış, "Şüphe duyduğumuz maalesef kimse yok. Hiç kimse üzerinde senaryo dönmüyor. Bir kişi yaptı bin kişi şüpheli şu anda. Ben kendimi biliyorum ben yapmadım. Benden hariç herkes şüpheli" dedi.