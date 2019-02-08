Mezoterapi ile cilt yenileme

Mezoterapi ile tedavi edilen cilt sorunları arasında soluk ten, ton ve esneklik kaybı, hacim kaybı, yüzeysel çizgiler ve kırışıklıklar, saç seyrelmesi, deri çatlağı sayılabilir.

Mezoterapi, yüz ve vücuttaki sorunlu alanların azaltılmasını amaçlayan, cerrahi olmayan bir cilt gençleştirme tedavisidir. Mezoterapi tedavisi yüz, boyun ve göz altı gençleştirme ve ayrıca saç dökülmesi gibi sorunların tedavisi için kullanılabilir. Mezoterapi tedavileri, hyaluronik asidin doğrudan mesodermin yani cildin orta tabakasının içine enjekte edilmesini içerir. Bu, kolajen ve elastin üretimini teşvik ederek cildi besler, gençleştirir ve cildinizin metabolizmasını uyarır.

MEZOTERAPİ NASIL ETKİ EDER?

İşlem, doğrudan epidermis ve mezodermin (orta katman) içine küçük hyaluronik asit yüzeyel enjeksiyonlarını içerir; bu, hücre aktivitesini beslemeye ve gençleştirmeye, hücre aktivitesini artırmaya, kollajen ve elastin üretimini uyarmaya yardımcı olur. Mezoterapi enjeksiyonlarından sonra cildiniz nemli, parlak, ışıltılı ve daha sıkı görünür. Mezoterapinin etkili olabilmesi için 2 - 4 haftalık aralıklarla 4 - 6 tedavi seansı önerilmektedir.