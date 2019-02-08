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Mezoterapi ile cilt yenileme

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 08.02.2019 08:25 | Son Güncelleme

Mezoterapi, yüz, göz bölgesi, boyun ve dekolte gibi alanlara dolgunluk ve hacim kazandırmak için derinin altındaki mezodermal doku tabakasına çoklu mikro enjeksiyonların uygulandığı bir prosedürdür. Bu işlem için hyalüronik asit dolgu malzemesinden faydalanılabilir. Uzm. Dr. Figen Atak, mezoterapi ile cilt yenileme hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için anlattı.

Mezoterapi ile cilt yenileme

Mezoterapi ile tedavi edilen cilt sorunları arasında soluk ten, ton ve esneklik kaybı, hacim kaybı, yüzeysel çizgiler ve kırışıklıklar, saç seyrelmesi, deri çatlağı sayılabilir.

Mezoterapi, yüz ve vücuttaki sorunlu alanların azaltılmasını amaçlayan, cerrahi olmayan bir cilt gençleştirme tedavisidir. Mezoterapi tedavisi yüz, boyun ve göz altı gençleştirme ve ayrıca saç dökülmesi gibi sorunların tedavisi için kullanılabilir. Mezoterapi tedavileri, hyaluronik asidin doğrudan mesodermin yani cildin orta tabakasının içine enjekte edilmesini içerir. Bu, kolajen ve elastin üretimini teşvik ederek cildi besler, gençleştirir ve cildinizin metabolizmasını uyarır.

MEZOTERAPİ NASIL ETKİ EDER?

İşlem, doğrudan epidermis ve mezodermin (orta katman) içine küçük hyaluronik asit yüzeyel enjeksiyonlarını içerir; bu, hücre aktivitesini beslemeye ve gençleştirmeye, hücre aktivitesini artırmaya, kollajen ve elastin üretimini uyarmaya yardımcı olur. Mezoterapi enjeksiyonlarından sonra cildiniz nemli, parlak, ışıltılı ve daha sıkı görünür. Mezoterapinin etkili olabilmesi için 2 - 4 haftalık aralıklarla 4 - 6 tedavi seansı önerilmektedir.

İşlemden sonra 24 - 48 saat içinde geçecek olan bazı yüzeysel şişlikler ve minik iğne izleri görülebilir. Bu, göz çevresinde biraz daha uzun sürebilir, bu nedenle hastaların biraz daha fazla iyileşme süresine ihtiyacı olabilir.

MEZOTERAPİ TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Mezoterapi tedavisinin faydaları arasında genel cilt gençleştirme sayılabilir. Cildin sıkılığını ve elastikiyetini artırır. Cildin canlılığını ve parlaklığını iyileştirir. Kırışıklıkları önler; cansız ve yorgun görünümlü cildi gençleştirir ve canlandırır. Ellerde, dekolte ve boyun bölgesindeki sarkmayı giderir; cildinin tonunu ve elastikiyetini arttırır. Tüm cilt tiplerini güvenle uygulanarak tedavi edilmesine katkı sağlar.

mezoterapi


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mezoterapi cilt

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