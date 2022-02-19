Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Mezuniyet gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren beden eğitimi öğretmeninin fotoğrafları ortaya çıktı! Olay gecesinden kareler...

Mezuniyet gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren beden eğitimi öğretmeninin fotoğrafları ortaya çıktı! Olay gecesinden kareler...

19.02.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda İskoçya’daki bir okulun otelde düzenlenen balo gecesinde bir öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girerken yakalandığı iddia edilmişti. Olayın ardından öğretmenin ve öğrencinin kimliği gizli tutulurken İskoç basını öğretmenin Melissa Tweedie olduğunu yazmıştı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatılırken mezuniyet gününe dair kareler ortaya çıktı.

Mezuniyet gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren beden eğitimi öğretmeninin fotoğrafları ortaya çıktı! Olay gecesinden kareler...

Bir öğretmen ve öğrencinin mezuniyet balosu sırasında cinsel ilişkiye girmesi ve diğer öğrenciler tarafından yakalanması İskoç basınında geniş yankı uyandırmıştı. Lisede beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Melissa Tweedie’nin mezuniyet gecesinde öğrencilerle birlikte eğlendiği anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! Uyuşturucu borcunu ödemeyince cinsel organını tekmeledi, cezası ağır olduAkılalmaz olay! Uyuşturucu borcunu ödemeyince cinsel organını tekmeledi, cezası ağır oldu

“BENİM İÇİN BİR ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİ DEĞİLDİ”

1

Öğrencilerinden kendisine ait bütün kayıtları silmesine rağmen polise verilen ifadelerde gece boyunca dans ettiği belirtilmişti. Olay gecesindeki eğlenceli anların sonrasında Tweedie, ismi A. olarak açıklanan öğrencisiyle otel odasına gitmişti. Öğrenci A. ise o anları ifadesinde anlattı.

2

Duruşmada konuşan Öğrenci A şunları söyledi: "Balodan önce hiç konuşmamıştık. Tweedie masamızda oturuyordu ve içmiyordu, ben içiyordum. Tweedie'yi odaya davet etmedim. Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum.Öpüşmeye başladık, kimse başlatmadı. Benim odamda cinsel ilişkiye girdik. Gece orada kaldı ve ikimiz de sekizde ayrıldık. Tweedie için gerçekten üzülüyorum. Benim gözümde bir öğrenci etkinliği değildi." diye konuştu.

Çinli tarih öğretmeninin zor anları! Ders sırasında yanlışlıkla cinsel içerikli videosu açılınca ne yapacağını şaşırdıÇinli tarih öğretmeninin zor anları! Ders sırasında yanlışlıkla cinsel içerikli videosu açılınca ne yapacağını şaşırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"
Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadıSevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı
2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

İlginizi Çekebilir

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.