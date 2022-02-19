Mezuniyet gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren beden eğitimi öğretmeninin fotoğrafları ortaya çıktı! Olay gecesinden kareler...

Bir öğretmen ve öğrencinin mezuniyet balosu sırasında cinsel ilişkiye girmesi ve diğer öğrenciler tarafından yakalanması İskoç basınında geniş yankı uyandırmıştı. Lisede beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Melissa Tweedie’nin mezuniyet gecesinde öğrencilerle birlikte eğlendiği anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı.

“BENİM İÇİN BİR ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİ DEĞİLDİ”

Öğrencilerinden kendisine ait bütün kayıtları silmesine rağmen polise verilen ifadelerde gece boyunca dans ettiği belirtilmişti. Olay gecesindeki eğlenceli anların sonrasında Tweedie, ismi A. olarak açıklanan öğrencisiyle otel odasına gitmişti. Öğrenci A. ise o anları ifadesinde anlattı.

Duruşmada konuşan Öğrenci A şunları söyledi: "Balodan önce hiç konuşmamıştık. Tweedie masamızda oturuyordu ve içmiyordu, ben içiyordum. Tweedie'yi odaya davet etmedim. Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum.Öpüşmeye başladık, kimse başlatmadı. Benim odamda cinsel ilişkiye girdik. Gece orada kaldı ve ikimiz de sekizde ayrıldık. Tweedie için gerçekten üzülüyorum. Benim gözümde bir öğrenci etkinliği değildi." diye konuştu.



