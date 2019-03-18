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MFÖ konseri, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 18.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

MFÖ'nün Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mart'ta vereceği konser, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

MFÖ konseri, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan MFÖ konseri, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. İki camiye saldırılarda en az 4'ü kadın, yaşları 3 ile 77 arasında değişen 50 kişi hayatını kaybetti.

50 kişinin öldüğü katliamda cani, bu anları canlı canlı sosyal medya hesabından yayınlamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
MFÖ Yeni Zelanda

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