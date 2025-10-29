SPOR

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabı olması gündem olmuştu! Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu duyurdu...

Bahis yapan hakemler gündemdeki yerini korurken, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabının olması dikkat çekmişti. Gündoğdu’dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz’a izahat geldi. İşte Gündoğdu’nun bahis hesabı olmasının sebebi…

Burak Kavuncu

Türk sporunda deprem etkisi yaratan bahisçi hakemler konusu gün geçtikçe derinleşirken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabının olması gündem olmuştu. İşte sebebi…

İZAHAT VERDİ!

Sözcü'nün haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz’a izahat verdiği iddia edildi.

NEDEN KULLANDI?

Sözcü'nün haberine göre, Ferhat Gündoğdu’nun hesabı, 2008–2012 yılları arasında maçları takip amaçlı kullandığını söylediği öğrenildi.

Eğitimden sorumlu MHK üyesi Sebahattin Şahin’in de bahis hesabı olduğu belirtilirken, MHK üyesi İbrahim Çınar’ın 1. derece akrabasının hesabını kullandığı tespit edildi.

Hakem bahis MHK Ferhat Gündoğdu son dakika tff İbrahim Hacıosmanoğlu
