MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabı olması gündem olmuştu! Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu duyurdu...

Türk sporunda deprem etkisi yaratan bahisçi hakemler konusu gün geçtikçe derinleşirken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabının olması gündem olmuştu. İşte sebebi…

İZAHAT VERDİ!

Sözcü'nün haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz’a izahat verdiği iddia edildi.

NEDEN KULLANDI?

Sözcü'nün haberine göre, Ferhat Gündoğdu’nun hesabı, 2008–2012 yılları arasında maçları takip amaçlı kullandığını söylediği öğrenildi.

Eğitimden sorumlu MHK üyesi Sebahattin Şahin’in de bahis hesabı olduğu belirtilirken, MHK üyesi İbrahim Çınar’ın 1. derece akrabasının hesabını kullandığı tespit edildi.