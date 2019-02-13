MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan flaş 3 Temmuz sözleri

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu istifa dilekçesini TFF yönetimine sunduğunu açıkladı. NTV'ye konuşan Yusuf Namoğlu şu ifadeleri kullandı: "İstifa dilekçemi yazdım. Bu hafta oynanacak maçların hakemlerini atadık. Bu nedenle bugün görevde olmamız gerekliydi yasal olarak. Görevimizi yaptık, yarın sabah itibarıyla görevimiz tamamlanacak. Arkadaşlarla görüştük, ligin devre arası istifa kararını değerlendirdik. TFF'ye yakın medya kuruluşlarından aleyhimizde konuşmalar başladı. O zaman düşünmeye başladık, ne oluyor dedik. Hem TFF'deyiz, hem karşımızda medya var. "BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA TRABZON MAÇI OLDU"

Bu hafta oynanacak maçların hakemlerini atadık. Bugün yasal olarak görevde olmamız gerekliydi. Görevimizi yaptık, yarın sabah itibarıyla görevimiz tamamlanacak. İstifa dilekçemi yazdım. Bardağı taşıran son damla, Trabzon maçı oldu. O arkadaş da yeteneği belli bir arkadaş. Tutup da monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kaldırabileceğimiz bir şey değildi. FEDERASYONDAN TALEP GELMEDİ, BİZ AYRILMAK İSTEDİK

Federasyondan bir talep gelmedi, biz kendimiz ayrılmak istedik. Bugüne kadar hep ismimizi toplumda koruduk. Artık ismimiz yıpranmaya, erimeye başladı, bunu hissettik. Koltuk uğruna devam etmenin gerekli olmadığını düşündük. Gerektiğinde insanlar koltuğu bırakıp gitmeli diye düşünüyorum. Bu ve bu tip maçlarda sahada hakem arkadaşların daha adaletli, neticeye fazla müdahil olmadığı bir ortam olması adına çalışmalar yaptık. VAR sisteminin hayata geçmesi için günlerce testler yaptık, mücadele ettik. Bunun tek amacı, adaletin daha fazla olması."

YANLIŞ KARARLARI HAKEMLERE SORUYORUZ, 'ÖYLE YORUMLADIM' DİYOR

Bu sisteme inandık, başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere, büyük emeği var. Sistemi getirdik ama henüz oturmuş değil. Gidiyorsunuz monitöre bakıyorsunuz, doğru kararı vermen lazım artık. Her açıdan izleniyor pozisyonlar. Adalet gelecek diye düşündük ama bazı hakem arkadaşlar ekrana gelmelerine rağmen yanlış kararlar verdiler. Bunları tabii ki dinlendirmeye aldık. Soruyoruz, 'Öyle yorumladım' diyor. Yanlışta ısrar edilmiş." BİR POZİSYON İÇİN HAKEMİN KARİYERİ BİTMEZ

Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek için, TFF ile ilişkili olan yayın organlarında 'Hakemlerin düdükleri asılacak, hakemlik kariyeri bitecek' yazıları var. Bir pozisyon için hakemin kariyeri bitmez, dünyada böyle bir şey yok. Daha önce, isim vermeyeyim, birçok hakem arkadaşımız hata yaptığı için hakemliği bitirildi. Deniz Ateş Bitnel örneğin. Aynı şey olmasın diye açıklama yaptık. Bu açıklama alındı, kulübün açıklaması haline getirildi. VAR SİSTEMİ HATALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

VAR sistemi, bütün hatalara rağmen tüm dünyada devam ediyor. Almanya'da, Fransa'da benzer hatalar var. Felix diye bir hakem var, Schalke maçında oyuncunun neredeyse ayağı kırılacak ama sarı kart veriyor. 'Gel izle' diyorlar, ben gördüm diyor izlemeye gitmiyor.