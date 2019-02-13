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MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan flaş 3 Temmuz sözleri

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "İstifa dilekçemi yazdım. Bardağı taşıran son damla, Trabzon maçı oldu" derken, 3 Temmuz'da yaşanan Şike Kumpası'nı hatırlatarak "Rahmetli Hasan Doğan, bir operasyon yaptı. Niye yaptı temizliği zamanında? Bir şeyler yok oldu, ondan sonra 3 Temmuz geldi. Belli bilgi, belge, bir şeyler vardı. Temizlenenlerin bazı kesimleri hortlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan flaş 3 Temmuz sözleri

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu istifa dilekçesini TFF yönetimine sunduğunu açıkladı. NTV'ye konuşan Yusuf Namoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstifa dilekçemi yazdım. Bu hafta oynanacak maçların hakemlerini atadık. Bu nedenle bugün görevde olmamız gerekliydi yasal olarak. Görevimizi yaptık, yarın sabah itibarıyla görevimiz tamamlanacak. Arkadaşlarla görüştük, ligin devre arası istifa kararını değerlendirdik. TFF'ye yakın medya kuruluşlarından aleyhimizde konuşmalar başladı. O zaman düşünmeye başladık, ne oluyor dedik. Hem TFF'deyiz, hem karşımızda medya var.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA TRABZON MAÇI OLDU"
Bu hafta oynanacak maçların hakemlerini atadık. Bugün yasal olarak görevde olmamız gerekliydi. Görevimizi yaptık, yarın sabah itibarıyla görevimiz tamamlanacak. İstifa dilekçemi yazdım. Bardağı taşıran son damla, Trabzon maçı oldu. O arkadaş da yeteneği belli bir arkadaş. Tutup da monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kaldırabileceğimiz bir şey değildi.

FEDERASYONDAN TALEP GELMEDİ, BİZ AYRILMAK İSTEDİK
Federasyondan bir talep gelmedi, biz kendimiz ayrılmak istedik. Bugüne kadar hep ismimizi toplumda koruduk. Artık ismimiz yıpranmaya, erimeye başladı, bunu hissettik. Koltuk uğruna devam etmenin gerekli olmadığını düşündük. Gerektiğinde insanlar koltuğu bırakıp gitmeli diye düşünüyorum. Bu ve bu tip maçlarda sahada hakem arkadaşların daha adaletli, neticeye fazla müdahil olmadığı bir ortam olması adına çalışmalar yaptık. VAR sisteminin hayata geçmesi için günlerce testler yaptık, mücadele ettik. Bunun tek amacı, adaletin daha fazla olması."

YANLIŞ KARARLARI HAKEMLERE SORUYORUZ, 'ÖYLE YORUMLADIM' DİYOR
Bu sisteme inandık, başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere, büyük emeği var. Sistemi getirdik ama henüz oturmuş değil. Gidiyorsunuz monitöre bakıyorsunuz, doğru kararı vermen lazım artık. Her açıdan izleniyor pozisyonlar. Adalet gelecek diye düşündük ama bazı hakem arkadaşlar ekrana gelmelerine rağmen yanlış kararlar verdiler. Bunları tabii ki dinlendirmeye aldık. Soruyoruz, 'Öyle yorumladım' diyor. Yanlışta ısrar edilmiş."

BİR POZİSYON İÇİN HAKEMİN KARİYERİ BİTMEZ
Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek için, TFF ile ilişkili olan yayın organlarında 'Hakemlerin düdükleri asılacak, hakemlik kariyeri bitecek' yazıları var. Bir pozisyon için hakemin kariyeri bitmez, dünyada böyle bir şey yok. Daha önce, isim vermeyeyim, birçok hakem arkadaşımız hata yaptığı için hakemliği bitirildi. Deniz Ateş Bitnel örneğin. Aynı şey olmasın diye açıklama yaptık. Bu açıklama alındı, kulübün açıklaması haline getirildi.

VAR SİSTEMİ HATALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR
VAR sistemi, bütün hatalara rağmen tüm dünyada devam ediyor. Almanya'da, Fransa'da benzer hatalar var. Felix diye bir hakem var, Schalke maçında oyuncunun neredeyse ayağı kırılacak ama sarı kart veriyor. 'Gel izle' diyorlar, ben gördüm diyor izlemeye gitmiyor.

ERZURUM-RİZE MAÇI AÇIKLAMASI
Erzurum-Rize maçında benim Rizeli olmamla ilgili şeyler söylediler. Maçın hakemi önce ne verdi? Golü verdi. Sonra VAR'a gitti, kararı değiştirip golü iptal etti. Art niyetli olan insan, hemen orada faulü çalardı.

VAR KONUŞMALARININ YAYINLANMASI KONUSU
VAR hakemiyle olan konuşmaların yayınlanmaması konuda bir protokol var. 'Konuşmalar kamuoyuna mal edilemez' diyor. IFAB nasıl oyun kurallarını uygulatıyorsa, bunu da aynı şekilde uygulatıyor."

3 TEMMUZ SONRASI BAZI KESİMLER HORTLAMAYA BAŞLADI
Rahmetli Hasan Doğan, bir operasyon yaptı. Niye yaptı temizliği zamanında? Bir şeyler yok oldu, ondan sonra 3 Temmuz geldi. Belli bilgi, belge, bir şeyler vardı. Temizlenenlerin bazı kesimleri hortlamaya başladı. 'Özgür Yankaya, Fenerbahçe stadına gitmiyor' dendi ama kupa maçına gitti bu sene. Halis Özkahya da aynı şekilde. Belirli süre bekletilmişti, biz özen gösterdik bunun yaşanmamasına. Hüseyin Göçek, Başakşehir maçına çıkmıyordu mesela. Biz görevi verdik."

2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!
Ve Yusuf Namoğlu istifa etti!Ve Yusuf Namoğlu istifa etti!
Soldado PFDK'lık oldu!Soldado PFDK'lık oldu!
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Okuyucu Yorumları 47 yorum
bu zamana kadar göstermiş oldugunuz taraflı tutumlar için haram zıkkım olsun. aldıkların .. ulan bu kadarda gs kollanmazki arkadaş habire trabzonspor ve fb nin haklarını yediniz. haram olsun..
@asiye_imparator_1958 bana bir tane MHK başkanı söyle.senin beğendiğin olsun.!!!söyleyemezsiniz..çünkü siz her başarısız sonuçlardan sonra MHK başkanlarını istifaya davet eden bir kurumsunuz..ilk yarıda gs ye yapılanların 10 da 1 size yapılsaydı ortalığı ayağa kaldırırdınız..ama ne hikmetse takımınız çok kötü olduğundan dolayı bir mazeret bulamadınız..şimdi arka arkaya 2 galibiyet alınca durumunuzda kritik olunca yine başladınız ağlamaya...bu gider başkası gelir siz onu yine Galatasaray' lı yaparsınız..mazaret ya bu..diyoruz size bu ülkenin yarısından çoğu gs li ona da inanmıyorsunuz:)))
Getirin getirin getirin işte neyiniz varsa getirin topunuz gelin 17 ibişler. Hepinizi üst-üste koyarız.Merak etmeyin şikeci tavuklar.
sezon başından beri bi bak en çok hangi takım puan kaybetmiş hakem yüzünden
@fastest_03_09 Kim kaybetmiş sen söyle. Ben TS ninkini söyleyeyim a.gücü faul olmayan pozisyondan atılan gol sonrası galibiyet gitti. Alanya maçı verilmeyen penaltı, antalya maçı verilmeyen penaltı, beşiktaş maçı beşiktaşa verilmeyen kırmızı kart, faul olmayan pozisyon neticesi yenilen gol, sivas maçı faul olmayan pozisyon sonucu yenilen gol, ibb maçı faulden yenilen 2 gol verilmeyen penaltı ve 2 kırmızı kart, gs maçı uydurma bir panaltı, verilmeyen 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı. Bunları ben demiyorum eski hakem ve yorumcular diyor. Sen çıkıp en çok GS nin yendi demezsin inşAllah.
@nazmibalaban yarısından fazlasının cinconlu olduğuna dair somut delilin varmı.yoksa işkembedenmi atıyon.çünki sizin yapınızda var.bir aralar 4 sene üst üste şampiyon oldunuz .90+6 larda verilen penaltılarla.eğer yaşın müsaişt değilse bir büyüğüne sor.ülkeye şikeyi sokan takım.
TFF Başkanında temizlikcisine kadar görevden alınmalı yeni temiz güvenilir kişiler getirilmeli o zaman temiz futbol olur
operasyonunu tamamladın gidebilirsin...
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