MHK'da deprem! Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu'nda üyelikten istifa eden Metin Tokat'ın ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Bu kez MHK Başkanı Serdar Tatlı, istifa kararı aldı.

Türk futbolunda, kulüplerin hakem kararlarına yönelik tepkileriyle başlayan süreçte Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısına ve işleyişe yönelik tartışmalar gündemde.

Kulüpler Birliği Vakfının, yapısal değişiklik talebi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) karşılık bulurken taraflar arasında, hakem kararlarının tartışmalardan uzak bir boyuta taşınması için görüşmeler sıklaştı ve ortak çalışmalar yapılmaya başlandı.

Bu gelişmenin ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti.

