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MHK'dan resmi açıklama geldi, Süper Lig'e 6 yeni hakem! Özgüç Türkalp'in yerine...

06.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de sezonun kalan bölümünde görev yapacak hakemler ve video yardımcı hakemleri (VAR) açıklandı. İşte detaylar...

MHK'dan resmi açıklama geldi, Süper Lig'e 6 yeni hakem! Özgüç Türkalp'in yerine...

Spor Toto Süper Lig'de kalan dönemde görev yapacak hakemler ve VAR hakemlerinin listesi açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

Süper Lig hakemlerinin arasına Cihan Aydın, Burak Pakkan, Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece ligdeki hakem sayısı 29'a yükseldi.

Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine yeni atama yapılmadı.

HAKEM LİSTESİ

Zorbay Küçük
Yaşar Kemal Uğurlu
Kadir Sağlam
Erkan Özdamar
Ali Palabıyık
Burak Pakkan
Sarper Barış Saka
Burak Şeker
Murat Erdoğan
Bahattin Şimşek
Arda Kardeşler
Cihan Aydın
Ali Şansalan
Ümit Öztürk
Suat Arslanboğa
Turgut Doman
Mert Güzenge
Volkan Bayarslan
Mustafa Kürşad Filiz
Mete Kalkavan
Çağdaş Altay
Hüseyin Göçek
Tugay Kaan Numanoğlu
Halil Umut Meler
Direnç Tonusluoğlu
Yiğit Arslan
Abdülkadir Bitigen
Atilla Karaoğlan
Yasin Kol

VAR HAKEMİ LİSTESİ

Mustafa İlker Coşkun
Serkan Tokat
Mustafa Öğretmenoğlu
Özgür Yankaya
Emre Malok
Onur Özütoprak
Hakan Ceylan
Alper Ulusoy
Alper Çetin
Koray Gençerler
Erkan Engin
Bülent Birincioğlu

İŞTE O LİSTELER:

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