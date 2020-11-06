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MHK'den yedek yardımcı hakem açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.11.2020 19:28 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK), UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal-Molde maçını yöneten Türk hakem Halil Umut Meler'in ekibine Bulgar yardımcı hakem atanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

MHK'den yedek yardımcı hakem açıklaması

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasındaki maçı yönetti. Bu karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bulgaristan'dan Martin Margaritov üstlendi. Karşılaşmanın dördündü hakemi ise Bahattin Şimşek oldu.

Basında Meler'in ekibindeki bir yardımcı hakemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıktığı, diğer Türk yardımcı hakemlere de vize alınamadığı iddia edildi.

Haberlerle ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerimize vize almak konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamakta, vize işlemleri rutin bir şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca vizesi mevcut yedek hakemlerimiz de bulunmaktadır." denildi.

Salgın sürecinde UEFA'nın farklı ülkelerden yedek yardımcı hakem atadığının aktarıldığı açıklamada, "Pandemi sürecinde UEFA, uluslararası müsabakalar için farklı ülkelerden Kovid-19 testleri tamamlanmış yedek hakem ekiplerini daima hazır bulundurmaktadır. Bu nedenle hakem ekibimize yedek olarak farklı bir ülkeden yardımcı hakem atanması UEFA'nın prosedür gereği rutin bir uygulamasıdır. Aynı şekilde, bu hafta bir hakemimiz de, farklı ülkeden bir hakem ekibinde yedek hakem olarak yer almış ve UEFA tarafından maça atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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