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  4. MHK, Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

MHK, Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.03.2025 17:59
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sakatlık yaşayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

MHK, Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

MHK YAPTIĞI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

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"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen'e devretmiştir. Mehmet Türkmen ise maçı başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Halil Umut Meler'in tedavisine, Türkiye Futbol Federasyonunun sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
spor Hakem Halil Umut Meler MHK
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