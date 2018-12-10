SPOR

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç vermedi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yaptığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta hiçbir müsabakada görev alamadı.

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve maç 2-2 sona ermişti.

Karşılaşmasının 7. dakikasında Diage'nin kullandığı ancak kaleci Harun Tekin'in çıkardığı penaltı atışında, dönen topu filelerle buluşturan Eduok'un golü, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.

Ancak birçok futbol otoritesi, pozisyonda her iki takım oyuncularının da kural ihlali yaptığı gerekçesiyle, penaltının tekrar edilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig olmak üzere profesyonel liglerdeki hiçbir maçta yer vermedi.
Uğurlu, bugüne kadar 9 Süper Lig karşılaşmasında hakem, 5'er kez VAR ve AVAR, 1 defa dördüncü hakem ve 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere toplam 21 maçta görev aldı.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalarF.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar
Antalya'nın zirve yürüyüşü sürüyor!Antalya'nın zirve yürüyüşü sürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mhk Yaşar Kemal Uğurlu

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Türk futbolunu sarsacak takas!

Türk futbolunu sarsacak takas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derbi cezalarının büyük bölümü bitti

Derbi cezalarında son durum

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç vermedi

Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç yok

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

Bursaspor 0 - 2 Antalyaspor (Maç özeti)

Antalya'nın zirve yürüyüşü sürüyor!

Erzurumspor 1 - 3 Yeni Malatyaspor

Erzurum başladı, Malatya bitirdi!

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Aslan kendini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.