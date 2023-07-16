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MHK Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet İbanoğlu hangi takımlı? Lale Orta'nın görevine son verildi!

16.07.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet İbanoğlu MHK'nın yeni başkanı seçilmesiyle gündem oldu. Lale Orta'nın yerine getirilen yeni başkanın yaşı, nereli olduğu ve hangi takımlı olduğu merak edildi. Kullanıcılar MHK yeni başkanı ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, MHK Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet İbanoğlu hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı neticesinde yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nun atandığını duyurdu. Kullanıcılar "Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu kimdir? Ahmet İbanoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Ahmet İbanoğlu hangi takımı tutuyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

MHK YENİ BAŞKANI AHMET İBANOĞLU KİMDİR?

MHK’nın yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu Denizli’nin Çivril ilçesinde doğmuştur. 13 yıl Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü olarak görev yapmıştır. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonunda çeşitli görevler alan Ahmet İbanoğlu TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde 5 yıl Süper Lig hakemliği yapmıştır. Sonrasında ise 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.

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Ahmet İbanoğlu, son olarak Lale Orta'nın başkanlık yaptığı Merkez Hakem Kurulu'nda PMIK Üyesi, 5. Bölge ve 8. Bölge Sorumlusu görevini yürütmüştü. Yine Lale Orta dönemi öncesinde de İbanoğlu, Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'da PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu olarak görev yapmıştı.

AHMET İBANOĞLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

1981 yılında TFF’de görev yapmaya başlayan ve 5 yıl Süper Lig hakemliği, 16 yıl Süper Lig gözlemciliği yapan Ahmet İbanoğlu'nun hangi takımı tuttuğu bilinmiyor.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı: Ahmet İbanoğlu

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MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI ÜYELERİ:

Ünsal Çimen
Tolga Özkalfa
H. Ahmet Erdoğan
Erhan Sönmez
Seçim Demirel
Sefer Altuntaş
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Temsilciler Kurulu Başkanı: Gökhan Özsavaş

Temsilciler Kurulu Üyeleri:

Ahmet Hamdi Usta
Ertuğrul Arslan
Timuçin Başar
Burhan Cuci
Özlem Aradağ
Dr. Süleyman Hasan Basa

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