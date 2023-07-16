MHK Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet İbanoğlu hangi takımlı? Lale Orta'nın görevine son verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı neticesinde yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nun atandığını duyurdu. Kullanıcılar "Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu kimdir? Ahmet İbanoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Ahmet İbanoğlu hangi takımı tutuyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

MHK YENİ BAŞKANI AHMET İBANOĞLU KİMDİR?

MHK’nın yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu Denizli’nin Çivril ilçesinde doğmuştur. 13 yıl Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü olarak görev yapmıştır. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonunda çeşitli görevler alan Ahmet İbanoğlu TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde 5 yıl Süper Lig hakemliği yapmıştır. Sonrasında ise 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.

Ahmet İbanoğlu, son olarak Lale Orta'nın başkanlık yaptığı Merkez Hakem Kurulu'nda PMIK Üyesi, 5. Bölge ve 8. Bölge Sorumlusu görevini yürütmüştü. Yine Lale Orta dönemi öncesinde de İbanoğlu, Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'da PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu olarak görev yapmıştı.

AHMET İBANOĞLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

1981 yılında TFF’de görev yapmaya başlayan ve 5 yıl Süper Lig hakemliği, 16 yıl Süper Lig gözlemciliği yapan Ahmet İbanoğlu'nun hangi takımı tuttuğu bilinmiyor.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı: Ahmet İbanoğlu

MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI ÜYELERİ:

Ünsal Çimen

Tolga Özkalfa

H. Ahmet Erdoğan

Erhan Sönmez

Seçim Demirel

Sefer Altuntaş

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Temsilciler Kurulu Başkanı: Gökhan Özsavaş

Temsilciler Kurulu Üyeleri:

Ahmet Hamdi Usta

Ertuğrul Arslan

Timuçin Başar

Burhan Cuci

Özlem Aradağ

Dr. Süleyman Hasan Basa

