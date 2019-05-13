MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili tartışma yaratan 'Cem Yılmaz' tweeti

En büyük ahdini gerçekleştirdiğini belirterek, Tanrı Dağları'nda bozkurt gibi uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından İYİ Parti kurucularından eski SAT komandosu emekli Kurmay Albay Ali Türkşen için tartışma yaratan ifadeler kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul belediye seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştiren sanatçılara tepki göstermiş, "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" demişti. Ali Türkşen de, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Cem Yılmaz’ın da çok şeyindeydi..." şeklinde bir yanıt vermişti.

ENGİNYURT'TAN TARTIŞMA YARATAN TWEET

MHP'li Enginyurt ise, Türkşen'in bu sözlerini hedef alarak, Bahçeli'ye sahip çıktı. Enginyurt, "Ali Türkşen, Şerefli Türk Ordusunun, Şeref’ini satılığa çıkarmış zavallısı. 3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı? Ali! hain ruhlu paylaşımın, Devlet Bey'e itibar kaybettirmez, lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır" ifadelerini kullandı.