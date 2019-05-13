MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili tartışma yaratan 'Cem Yılmaz' tweeti

En büyük ahdini gerçekleştirdiğini belirterek, Tanrı Dağları'nda bozkurt gibi uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından İYİ Parti kurucularından eski SAT komandosu emekli Kurmay Albay Ali Türkşen için tartışma yaratan ifadeler kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul belediye seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştiren sanatçılara tepki göstermiş, "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" demişti. Ali Türkşen de, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Cem Yılmaz’ın da çok şeyindeydi..." şeklinde bir yanıt vermişti.
ENGİNYURT'TAN TARTIŞMA YARATAN TWEET
MHP'li Enginyurt ise, Türkşen'in bu sözlerini hedef alarak, Bahçeli'ye sahip çıktı. Enginyurt, "Ali Türkşen, Şerefli Türk Ordusunun, Şeref’ini satılığa çıkarmış zavallısı. 3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı? Ali! hain ruhlu paylaşımın, Devlet Bey'e itibar kaybettirmez, lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır" ifadelerini kullandı.
"KISA MESAFEDEN GÖSTERİRİM BEN SANA..."
Ali Türkşen ise, MHP'li Enginyurt'un bu sözlerine çok sert bir yanıt verdi.
Enginyurt'u tanımadığını ifade eden Türkşen, "Yiğidim buradan boş sallama, yakın düşeriz bir gün laf çakmak nasıl olur kısa mesafeden gösteririm ben sana. Türk Ordusunun şerefini iki paralık edenlerle yan yana durmaya devam..." dedi. Türkşen, daha sonra takipçilerinden özür de dilerken, "Şahsı tanımam derken gerçekten şahsen tanımam. Hatırlatılınca hatırladım. Telefon kırıp, dağa taşa uluyan kişiymiş. Muhatap aldığım için takipçilerimden özür dilerim. Nadiren yaptığım için twitimi silmiyorum. Burada dursun. (Hay Allah, uluyan adamı muhatap aldık gece gece)" diye belirtti.
İşte Cemal Enginyurt'un o paylaşımı ve Ali Türkşen'in yanıtı:
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