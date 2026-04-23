MHP lideri Bahçeli'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Ben Karagümrüklü’yüm"

MHP lideri Bahçeli, derbi sorusuna "Karagümrüklü’yüm" yanıtını verdi: "Kimseyle didişmemek için uğraşıyorum." Bahçeli, dev maç öncesi tarafsızlığını esprili ilan bir şekilde etti.

MHP lideri Bahçeli'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Ben Karagümrüklü’yüm"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin gelenekselleşen 23 Nisan resepsiyonunda, futbol dünyasının nefesini kestiği dev derbiye dair kendine has üslubuyla noktayı koydu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi için gelen soruya Bahçeli, "tarafsızlık" mesajını semtiyle verdi.

BAHÇELİ’DEN DERBİ YORUMU: "BEN KARAGÜMRÜKLÜYÜM"

MHP lideri Bahçeli den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Ben Karagümrüklü’yüm" 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının siyaset dışı sorularını da yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu oynanacak olan dev derbiyle ilgili gelen soruya verdiği yanıtla geceye damga vurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruya "Ben Karagümrüklü’yüm" yanıtını vererek, taraf tutmak yerine tarafsız kalmayı seçti.

"KİMSEYLE DİDİŞMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

MHP lideri Bahçeli den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Ben Karagümrüklü’yüm" 2

Gazetecilerin, şampiyonluk yarışının en kritik maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hangi takımı favori gördüğünü sorması üzerine Bahçeli, tebessüm ederek şu yanıtı verdi:

"Ben Karagümrüklü’yüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum."

TARAFINI SEMTİYLE SEÇTİ

MHP lideri Bahçeli den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Ben Karagümrüklü’yüm" 3

Daha önce de Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne olan sempatisini dile getiren Bahçeli, ezeli rakipler arasındaki rekabete dahil olmayacağını esprili bir dille ifade etti. Bahçeli'nin bu yaklaşımı, resepsiyondaki basın mensupları arasında gülümsemelere yol açarken, siyasi liderin sporda "birleştirici ve tarafsız" duruşunu koruma isteği olarak yorumlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

