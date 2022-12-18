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MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

18.12.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) bugün (18 Aralık) düzenleniyor. Ankara'da gerçekleştirilecek olan 2022-MHUY sınavı hakkında, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıklama yaptı. Peki MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

MHUY sınav giriş belgesi ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üzerinden alınacak. Peki MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

MHUY SINAVI NE ZAMAN?

MHUY sınavı 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 2022-YDUS ve 2022-MHUY sınavları hakkında yaptığı açıklamada, "Sınavlara 5 binden fazla aday katılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil 628 kişi görev yapacak. YDUS 100 dakika, MHUY 90 dakika sürecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" dedi.

MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak fotoğraflı nufüs cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

MHUY sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi alma ekranı!

ÖSYM MHUY SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

ÖSYM MHUY sınav giriş belgesi ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden alınacak.

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