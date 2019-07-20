Mi A serisinin yeni modeli sonunda resmiyet kazandı

Xiaomi, ülkemizde kurumsal olarak gelmeden önce de hayli geniş bir müşteri kitlesine sahipti. 3. parti ihracatçılar sayesinde, ülkemizdeki Xiaomi kullanıcılarının sayısı hızla arttı. Elbette bunda Xiaomi cihazlarının piyasa ortalamasının hayli altında fiyatlardan satılması da önemli bir rol oynadı.

Xiaomi, ülkemizde özellikle Mi A serisi ile önemli bir potansiyele ulaştı. Mi A1, Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerinin hayli uygun fiyatlardan satılması, pek çok kullanıcının Çinli üreticiyi tercih etmesinde önemli rol oynadı.

Şimdi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli sevilen Mi A serisinin yeni bir üyesi var: Xiaomi Mi A3. Peki Mi A3 kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunacak? İşte bu sorunun yanıtı.

ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER, DÜŞÜK FİYAT ETKETİ



Xiaomi denilince akla direkt olarak düşük fiyat etiketleri geliyor. Hemen baştan belirtelim. Xiaomi Mi A3 de sınıfındaki telefonlara oranla hayli uygun bir etikete sahip.

Özellikleri bakımından orta segmente hitap eden bir model olan Mi A3, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdraogn 665 yonga setinden alıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan Mi A2’de SD660 yonga seti kullanılmıştı. Yani yonga seti tarafında ufak bir güncelleme söz konusu.