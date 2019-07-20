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Mi A serisinin yeni modeli sonunda resmiyet kazandı

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TEKNOLOJİ  | 20.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Son yılların yükselen isimlerinden biri olan Xiaomi, orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de de kurumsal olarak hizmet vermeye başlayan Çinli üretici, kısa süre Mi Store sayısını arttırmıştı.

Mi A serisinin yeni modeli sonunda resmiyet kazandı

Xiaomi, ülkemizde kurumsal olarak gelmeden önce de hayli geniş bir müşteri kitlesine sahipti. 3. parti ihracatçılar sayesinde, ülkemizdeki Xiaomi kullanıcılarının sayısı hızla arttı. Elbette bunda Xiaomi cihazlarının piyasa ortalamasının hayli altında fiyatlardan satılması da önemli bir rol oynadı.

Xiaomi, ülkemizde özellikle Mi A serisi ile önemli bir potansiyele ulaştı. Mi A1, Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerinin hayli uygun fiyatlardan satılması, pek çok kullanıcının Çinli üreticiyi tercih etmesinde önemli rol oynadı.

Şimdi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli sevilen Mi A serisinin yeni bir üyesi var: Xiaomi Mi A3. Peki Mi A3 kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunacak? İşte bu sorunun yanıtı.

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ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER, DÜŞÜK FİYAT ETKETİ

Xiaomi denilince akla direkt olarak düşük fiyat etiketleri geliyor. Hemen baştan belirtelim. Xiaomi Mi A3 de sınıfındaki telefonlara oranla hayli uygun bir etikete sahip.

Özellikleri bakımından orta segmente hitap eden bir model olan Mi A3, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdraogn 665 yonga setinden alıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan Mi A2’de SD660 yonga seti kullanılmıştı. Yani yonga seti tarafında ufak bir güncelleme söz konusu.

Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64GB. Eğer 30 euro daha fazla ödemeyi göze alırsanız, 128GB dahili depolamaya sahip versiyonu satın alabilirsiniz.

720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.01 inçlik Super AMOLED ekranla gelen telefonda damla çentikli tasarım çizgisi tercih edilmiş. Alt çerçevenin biraz kalın olmasından ötürü ekran gövde oranı yüzde 80.3 seviyelerinde.

Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan ekran, alt kısmında parmak izi okuyucusu da barındırıyor. Yani Mi A2 modelinde fiziksel olarak karşımıza çıkan parmak izi okuyucusu Mi A3’te
ekranın altına taşınmış.

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TATMİN EDİCİ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi A3, 3 ana kamera ile geliyor. Telefonun arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü mevcut. 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, (ultrawide), f/2.2, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, depth sensor özelliklerindeki 3’lü ana kamera modülü beklentileri karşılar nitelikte. Telefonun ön tarafına baktığımızda ise 32MP’lik selfie kamerasını görüyoruz.

Telefonun ana kamerasıyla 30fps’te 2K’lık videolar çekmek mümkün. Ayrıca selfie kamerasıyla da 30fps’de 1K çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Kısaca özetlemek gerekirse, Xiaomi Mi A3’ün kamera özellikleriyle beklentileri karşıladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

ORTALAMANIN ALTINDA BİR FİYAT

Gelelim Mi A3 için talep edilen ücrete. Elbette bu ücrete geçmeden önce telefonun 4030 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslendiğini de hatırlatalım. Ayrıca telefonun 18W hızlı şarj teknolojisiyle desteklendiğini de belirtelim.

Kutudan ilk çıktığında Android One destekli Android Pie ile çalışan telefon 250 euro’dan başlayan fiyatlarla satılacak.

Açık konuşmak gerekirse bu paraya OLED ekranlı, 3 kameralı, ekran altı parmak izi okuyucusu gibi premium özelliklere sahip bir cihaz bulmak pek de kolay değil.

Xiaomi orta segmentteki yeni modeli 24 Temmuz’da satışa sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi A3 mi a3

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