Mi Mix 3 Türkiye’ye geliyor

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi Mix 3’ü geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılmıştı. İlk olarak Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mi Mix 3, sonunda Avrupa’da da kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Mi Mix 3, uçtan uca ekranı ve kızaklı kamera sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Snapdragon 845 yonga setinden güç alan cihaz, sistemini 6GB RAM ile destekliyor. Dileyen kullanıcılar için RAM kapasitesi 10GB’a kadar çıkarılabiliyor. Elbette bu durum fiyatın da hayli armasına neden oluyor. Fakat başlangıç modellerinde 6GB RAM ve 128GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor.

Xiaomi Mi Mix 3’ün Avrupa fiyatı, satıldığı ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin İspanya’da ki Mi Store’da Mi Mix 3 fiyatı 549 euro’yken, İtalya’da aynı etiket 499 euro’ya kadar düşüyor.

Elbette işin bizi ilgilendiren kısmı, Mi Mix 3 Türkiye fiyatı. Malum Xiaomi’nin Türkiye’de 2 Mi Store mağazası bulunuyor. Biri Forum İstanbul, diğeri ise Vadi İstanbul’da bulunan Mi Store’lar yoğun ilgi görüyor.