Mi Mix Alpha özellikleri nasıl olacak?

Mi Mix ailesi ile tasarım konusunda fark yaratan Xiaomi, yeni telefonu için bugün tanıtım tarihi verdi. 24 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte Xiaomi yeni amiral gemisi modeli Mi Mix Alpha ile karşımıza çıkacak. Etkinlik tarihi için kıvrımlı bir görsel paylaşan Çinli firma muhtemelen katlanabilir bir telefon üretebilir.

QHD çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan telefonda Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 8 GB RAM yer alacak. 108 Megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL Bright ana kamera ile gelecek olan telefonda muhtemelen üçlü kamera kurulumu yer alacak.

4.000 mAH kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonun henüz tasarımı hakkında bir detay bulunmadığını belirtelim. Bakalım Xiaomi katlanabilir telefon furyasına uyup karşımıza Galaxy Fold veya Huawei Mate X gibi bir model ile çıkacak mı?

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