Miami Açık'ta şampiyon Avustralyalı Ashleigh Barty

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşı karşıya geldi. Toplam 1 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Barty, şampiyonluğa uzandı. Turnuvada yarın tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer ile ABD'li John Isner karşılaşacak.

