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Michael Frey 1 ay sahalardan uzak kalacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Michael Frey 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe’ye sezon başında FC Zürih’ten transfer olan Michael Frey’den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar’a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Michael Frey Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ümraniyespor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerenleri, transferine katkı yapanlara teessüf ediyorum. Tabi ki sakatlanmasına sevinmiyorum ama oynamayacak olması Fenerbahçe açısından kayıp olarak nitelendirilemez. Türkiye'yi yabancı futbolcu mezarlığına çevirdiler. Böylesi futbolcular Anadolu'da kahve köşelerinde otururken bunun gibi bir çok oyuncu milyon dolarlar kazanıyor.
çokgüzel oldu ancak kurtulduk bir haberde slimani için sakatlandı diye haber yapsanız daha güzel olur başka türlü ondan kurtululamayacaz
benim ali koç a samimi bir önerim var kardeşim bakFB 12 branşta faaliyet gösteriyor bu takımın mali sıkıntılardan kurtulması için bu takımların en az 7 e düşürülmesi lazım Misal olarak güreş boks atletizm masa tenisi vs bunlar nedir kardeşim bir takımın yurt dışına müsabakaya gitmesi kampa girmesi oyunculara verilen paralar bu bataktan kurtulmak lazım bu takımları ise belediyelere ünüversitelere devretmesi en iyisi olur hatta bayan basket ve voleybol un devredilmesi lazım yazık bu takıma kulüp üyelerinin ailelerinin eylence yeri olmuş ye babam ye eylen babam eylen
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