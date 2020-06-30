Michael Frey'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Mathias Zanka'nın takımı Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'dan düşerken, Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg ise Bundesliga 2'den düşmemek için play-out oynayacak.
Nürnberg eğer Bundesliga'ya yükselseydi; Frey için 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesi devreye girecekti. Zanka da takımı düşünce piyasa yapamadı. Zanka ve Frey'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var. İki oyuncunun da yeni sezon başında kamp çalışmaları için Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.
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