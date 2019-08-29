Michael Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı!

Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biri olarak kabul edilen Michael Jackson ile ilgili söylenebilecek çok fazla şey var. Ancak bizi en çok ilgilendiren mesele, özellikle Smooth Criminal isimli efsane parçasının performanslarında yaptığı "anti-kütleçekimi eğimi hareketi" olarak bilinen, sahnede öne doğru eğildiği ve düşmeden oldukça eğik bir pozisyona kadar varabildiği dans figürüdür.

NORMALDE DEVRİLMESİ GEREKİRDİ

Normalde bir cismin eğildiği tarafa doğru devrilip devrilmeyeceği, çok basit bir fiziksel dengeyle belirlenir: eğer ki cismin ağırlık/kütle merkezinin yere doğru olan kuvveti, eğildiği tarafta yere temas eden kenarının ötesine etki edebilecek kadar öne gelecek olursa, cisim devrilir. İlk etapta anlaması biraz zor olabilse de, aşağıdaki grafik bunu net bir şekilde göstermektedir:

Eğer ki ağırlık merkezi, cismin yerdeki izdüşüm alanının içerisinde kalırsa, cisim devrilmez (üzerine başka bir kuvvetin etki etmediği varsayılırsa). Görselde, kutunun ağırlık merkezinde toplandığı varsayılan ağırlık kuvveti, "pivot" olarak da bilinen, cismin etrafında döneceği kenarın dışına çıktığı anda, cisim devrilir. Bunun sebebi, kuvvetin cismin devrilmesini destekleyecek şekilde bir dönme kuvveti (moment) yaratmasıdır.