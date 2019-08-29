Michael Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı!

Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biri olarak kabul edilen Michael Jackson ile ilgili söylenebilecek çok fazla şey var. Ancak bizi en çok ilgilendiren mesele, özellikle Smooth Criminal isimli efsane parçasının performanslarında yaptığı "anti-kütleçekimi eğimi hareketi" olarak bilinen, sahnede öne doğru eğildiği ve düşmeden oldukça eğik bir pozisyona kadar varabildiği dans figürüdür.
NORMALDE DEVRİLMESİ GEREKİRDİ
Normalde bir cismin eğildiği tarafa doğru devrilip devrilmeyeceği, çok basit bir fiziksel dengeyle belirlenir: eğer ki cismin ağırlık/kütle merkezinin yere doğru olan kuvveti, eğildiği tarafta yere temas eden kenarının ötesine etki edebilecek kadar öne gelecek olursa, cisim devrilir. İlk etapta anlaması biraz zor olabilse de, aşağıdaki grafik bunu net bir şekilde göstermektedir:
Eğer ki ağırlık merkezi, cismin yerdeki izdüşüm alanının içerisinde kalırsa, cisim devrilmez (üzerine başka bir kuvvetin etki etmediği varsayılırsa). Görselde, kutunun ağırlık merkezinde toplandığı varsayılan ağırlık kuvveti, "pivot" olarak da bilinen, cismin etrafında döneceği kenarın dışına çıktığı anda, cisim devrilir. Bunun sebebi, kuvvetin cismin devrilmesini destekleyecek şekilde bir dönme kuvveti (moment) yaratmasıdır.
Örneğin Michael Jackson'ın az sonra açıklayacağımız hilesini kullanmayacak olursanız, kabaca beliniz/göbeğiniz hizasında, vücut eksenininizin ortasında bulunduğu varsayılan ağırlık/kütle merkeziniz, kabaca ayak parmaklarınızın hizasını geçecek kadar öne eğildiğinizde, devrilirsiniz.
KASLAR DEVRİLMEYİ ÖNLEMEK İÇİN DÖNME KUVVETİ UYGULAR
İki ayakta yürüyebilecek şekilde yaratıldığımızdan, ayak parmaklarımızdaki kaslar bu devrilmeyi dengeleyici, ters bir moment (dönme kuvveti) uygulayabilmektedir. Örneğin Michael Jackson'ın yaptığı gibi iki ayağınız birbirine yapışıkken ve dimdik şekilde duruyorken, kendinizi hafifçe öne eğerseniz, ayak parmaklarınızın anında kasılarak, dönmeyi durduracak şekilde yere kuvvet uyguladığını hissedersiniz. Böylece beyniniz düşmenize engel olmaya çalışır. Fakat eğer ki baş parmaklarınızı uyuşturabilseydik, ağırlık merkeziniz, ayaklarınızın tabanının oluşturduğu alanın baş parmaklarınızın ucundaki kenarı (hizayı) geçtiği anda, durdurulamaz bir şekilde devrilirdiniz. Fakat Michael Jackson eğildiğinde, kütle merkezi bırakın ayak parmaklarının uçlarını geçmeyi, bunun onlarca santimetre önüne geçebilmektedir! Sağduyu nedeniyle de tahmin edebileceğiniz gibi, o kadar ileri eğilen birinin düşmemesi fiziksel olarak imkansızdır. Bunu devrilmeden (ve açıkça, parmaklarıyla dengeleyebileceği seviyenin ötesine geçebilecek kadar) nasıl yapmaktadır?
JACKSON'IN HİLESİ
Jackson, bunun için basit ama zekice bir hile kullanmaktadır. Sahne performansları sırasında, bu hareketin yapılacağı zaman, sahne düzenleme ekibinden kişiler, sahnenin altından üzerine sağlam çiviler çakılmış bir tahtayı özel bir bölmeye yerleştirmektedirler. Bu çivi, Jackson ve ekibinin dans ettiği sahneden, dışarıdan görünmeyecek kadar ufak bir şekilde çıkmaktadır. Jackson ve ekibinin ayakkabılarının topuklarında, bu çivileri yakalayıp ona tutunabilecek V-şeklinde özel bir mekanizma vardır. Bu şovu tekrar tekrar çalışıp ezberlemiş olan ekip, tam zamanı geldiğinde ayakkabılarının topuklarını bu çivilere geçirirler ve öne doğru eğilirler. Böylece, başparmaklarının normalde yapamayacağı kadar yüksek bir dengeleme kuvvetine erişebilirler ve sorunsuzca, neredeyse 45 derece, hatta daha fazla öne eğilebilirler.
1992'DE PATENTİNİ ALDI
Bu ayakkabılar ve teknik, Haziran 1992'de Michael Jackson tarafından ABD Patent Ofisi'nce patentlenmiştir! Tasarım, astronotların sıfır-kütleçekim alanlarında kullandıkları ayakkabılardan esinlenmektedir.
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