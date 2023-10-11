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Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkıyor! En az 245 bin dolara...

11.10.2023 16:15 | Son Güncelleme:
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Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceketi, kasım ayında Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.

Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ikonik deri ceketi, kostüm ve dekor satıcısı Propstore tarafından kasım ayında Londra'da açık artırmaya çıkarılacak.

BBC’nin haberine göre, siyah-beyaz deri ceketin, en az 245 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Açık artırmayla satılacakların arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.

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Propstore'un Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, satışlarla ilgili "Bu özel parçaların çoğu ilk kez halka satışa sunuluyor" dedi.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.

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Michael Jackson Amy Winehouse

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