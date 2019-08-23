Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı

‘Pop müziğin kralı’ Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu gün yüzüne çıktı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Jackson’ın kel olduğu, vücudunda gizli dövmeler ve ameliyat izleri bulunduğu anlaşıldı.

50 yaşında hayatını kaybeden Jackson’ın, 25 Haziran 2009’da aşırı dozda güçlü anestezik ilaç kullandıktan sonra kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü biliniyor. İlaçlar, Jackson’ın doktoru Conrad Murray tarafından yazılmıştı. Ölümünün ardından tutuklanan doktoruna dört yıl hapis cezası verilmiş, ancak Murray iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2013 yılında serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce, ünlü şarkıcının ölümünü araştıran üç dedektifin açıklamalarına yer veren Killing Michael Jackson adlı belgesel yayınlandı. Jackson’ın otopsi raporu da bu belgeselle birlikte gün yüzüne çıktı.

TAMAMEN KELMİŞ!

Filmdeki dedektiflerden biri, Jackson’la ilgili en şaşırtıcı şeyi, tamamen kel olması olarak açıkladı. Dedektif, “Şarkıcı ne zaman toplum içine çıksa peruk takıyormuş” ifadesini kullandı.

Jackson’ın kafa derisine bakıldığında, tepe noktasında pek çok yara izi olduğunu söyleyen dedektifler, şarkıcının kafa derisindeki tamamen kelleşen noktalarda dövme yer aldığını açıkladı.