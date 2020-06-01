Michael Jordan'dan, George Floyd açıklaması

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, George Floyd'un ölümüyle ilgili üzüntüsünü beyan ettiği, resmi bir açıklama yaptı.

Jordan'ın açıklamasında, "Çok üzüldüm, gerçekten acılı ve tamamen öfkeliyim." ve "Ülkemizde farklı ırktaki insanlara karşı kök salmış ırkçılık ve şiddete karşı çıkanların yanındayım. Artık gına geldi." ifadeleri görüldü.

Floyd'un ölümünden sonra Doc Rivers ve Dwane Casey de dahil olmak üzere, NBA'den birkaç kişi daha konuştu.

Eski NBA yıldızı ve Charlotte Hornets'ın şu anki sahibi Jordan, markasının sosyal medya hesaplarında ve ekibin Twitter hesabında yayınlanan açıklamada şunları söyledi:

"Çok derinden üzgünüm, gerçekten acı içindeyim ve tamamen öfkeliyim. Herkesin acısını, öfkesini ve hayal kırıklığını görüyorum ve hissediyorum. Ülkemizde farklı ırktaki insanlara karşı kök salmış ırkçılık ve şiddete karşı çıkanların yanındayım. Artık gına geldi.

"Cevaplar bende değil, ama kolektif seslerimiz gücümüzü ve başkaları tarafından bölünemediğini gösteriyor. Birbirimizi dinlemeli, şefkat ve empati göstermeli ve asla anlamsız vahşete sırtımızı dönmemeliyiz. Adaletsizliğe karşı barışçıl ifadelerimize devam etmemiz ve sorumluluğu üstlenmemiz gerekiyor. Bir araya gelerek oluşturduğumuz sesimizin, liderlerimize yasalarımızı değiştirmesi için baskı yapması gerekiyor, bu olmazsa, oylama ile sistemik bir değişim yaratmamız gerekiyor. Her birimiz çözümün bir parçası olmalıyız ve herkes için adaleti sağlamak için, birlikte çalışmalıyız.

"George Floyd'un ailesine ve yaşamları acımasız ve anlamsız bir şekilde ırkçılık ve adaletsizlik eylemlerinden ötürü elinden alınan sayısız insanın yakınlarına başsağlığı diliyorum."

