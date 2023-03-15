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Michael Jordan'ın ayakkabıları, müzayedeye çıkacak

15.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1998 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri ikinci maçında giydiği spor ayakkabılar, müzayedeye çıkacak.

Michael Jordan'ın ayakkabıları, müzayedeye çıkacak

Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından yapılan açıklamada, Jordan'ın Chicago Bulls formasını son kez giymesi ve kariyerindeki 6 şampiyonluktan sonuncusuna ulaşması nedeniyle "Son Dans" adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği söz konusu ayakkabıların, 3-11 Nisan tarihleri arasında satışa çıkarılacağı belirtildi.

Yıldız basketbolcunun kariyeri boyunca giydiği 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunarak "Jordan Yılı" konseptiyle düzenlenecek müzayedede, ayakkabıların 2 ile 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, Jordan'ın ayakkabıları, dünyanın en yüksek bedelle satılan spor ayakkabısı olacak.

Yine Sotheby tarafından geçen yıl eylül ayında düzenlenen müzayedede, Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, 10,1 milyon dolarla rekor fiyata alıcı bulmuştu.

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