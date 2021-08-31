Michael Jordan'ın iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı

ABD'li basketbolcu Jordan'ın uzun yıllar korumalığını yapan John Michael Wozniak, sporcunun iç çamaşırını Lelands Müzayedeevi aracılığıyla açık artırmaya koydu.

Jordan’ın Chicago Bulls’ta oynadığı dönemde giyildiği belirtilen iç çamaşırının başlangıç fiyatı 500 dolar.

Page Six'in haberine göre müzayedeye dair içeriden bilgi veren bir kaynak söz konusu iç çamaşırı Jordan'ın 'düzenli olarak giydiğini' ve 'fazla kullanılmışlık' emareleri gösterdiğini söyledi. Müzayede, 25 gün sonra sona erecek.

Jordan’la Bulls günlerinde bozuk para ile bahis oynamasıyla tanınan Wozniak, geçtiğimiz dönemde de çeşitli eşyaları açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlar arasında ayakkabılar, formalar ve gömlekler gibi kıyafetler yer alıyor.



