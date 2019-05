Michael Schumacher belgeseli için hazırlıklar başladı

7 kez dünya şampiyonu olan efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher; Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olarak hafızalara kazındı, hatta kimi otoriteler tarafından Brezilyalı efsanevi yarışçı Ayrton Senna ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olarak gösterilmekteydi. Kariyeri boyunca Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes gibi birbirinden başarılı takımlarda yarışan ve 2012 yılında emekli olan başarılı pilot, 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonucunda ağır yaralanıp komaya girdi.

O yıldan itibaren yaşam mücadelesi veren, Formula 1 tarihine adını altın harflerle yazdıran Michael Schumacher’in hayatını ve başarılı kariyerini konu alan bir belgesel geliyor.

Schumacher ismindeki bu belgesel, Michael Schumacher ile ilgili daha önce hiç görülmemiş arşiv görüntülerini gösterecek. Ayrıca Schumacher’in ailesindeki kişilerle ve kariyerindeki önemli isimlerle yapılan röportajlara da yer verecek.

Belgeselin yönetmen koltuğunda Michael Wech ve Hanns-Bruno Kammertöns ikilisi oturuyor. Belgeselin yapımcılığını The Beach Bum, At Eternity’s Gate, The Old Man & the Gun gibi filmlerin yapımcı şirketi Rocket Science üstleniyor. Bu yıl, 50 yaşındaki Michael Schumacher’in, ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının 25. yılı. Hâliyle bu durum, belgeselin önemini artıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Belgeselin, Almanya’da ve İsviçre’de 5 Aralık’ta sinemalarda gösterilmesi bekleniyor. Fakat bu tarihten önce belgeselin tanıtımı, 72. Cannes Film Festivali’nde yapılacak. Dağıtımcı bulması hâlinde belgeselin Almanya dışındaki diğer ülkelerde ve ülkemizde vizyona girme ihtimalinin olduğunu sözlerimize ekleyelim. Schumacher belgeselinin Cannes’dan alacağı geri dönüşleri merakla bekliyoruz.