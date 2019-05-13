Mynet Trend

Michael Schumacher belgeseli için hazırlıklar başladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olarak hafızalara kazınan Michael Schumacher'in belgeseli için hazırlıklar başladı.

Michael Schumacher belgeseli için hazırlıklar başladı

7 kez dünya şampiyonu olan efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher; Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olarak hafızalara kazındı, hatta kimi otoriteler tarafından Brezilyalı efsanevi yarışçı Ayrton Senna ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olarak gösterilmekteydi. Kariyeri boyunca Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes gibi birbirinden başarılı takımlarda yarışan ve 2012 yılında emekli olan başarılı pilot, 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonucunda ağır yaralanıp komaya girdi.

O yıldan itibaren yaşam mücadelesi veren, Formula 1 tarihine adını altın harflerle yazdıran Michael Schumacher’in hayatını ve başarılı kariyerini konu alan bir belgesel geliyor.

Schumacher ismindeki bu belgesel, Michael Schumacher ile ilgili daha önce hiç görülmemiş arşiv görüntülerini gösterecek. Ayrıca Schumacher’in ailesindeki kişilerle ve kariyerindeki önemli isimlerle yapılan röportajlara da yer verecek.

Belgeselin yönetmen koltuğunda Michael Wech ve Hanns-Bruno Kammertöns ikilisi oturuyor. Belgeselin yapımcılığını The Beach Bum, At Eternity’s Gate, The Old Man & the Gun gibi filmlerin yapımcı şirketi Rocket Science üstleniyor. Bu yıl, 50 yaşındaki Michael Schumacher’in, ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının 25. yılı. Hâliyle bu durum, belgeselin önemini artıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Belgeselin, Almanya’da ve İsviçre’de 5 Aralık’ta sinemalarda gösterilmesi bekleniyor. Fakat bu tarihten önce belgeselin tanıtımı, 72. Cannes Film Festivali’nde yapılacak. Dağıtımcı bulması hâlinde belgeselin Almanya dışındaki diğer ülkelerde ve ülkemizde vizyona girme ihtimalinin olduğunu sözlerimize ekleyelim. Schumacher belgeselinin Cannes’dan alacağı geri dönüşleri merakla bekliyoruz.

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Tatilde son trend: Yüzen otellerTatilde son trend: Yüzen oteller
Akın akın görmeye gidiyorlar!Akın akın görmeye gidiyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgesel

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

"Seni annemle tanıştıracağım" deyip eve götürdü, sonrası korkunç

"Seni annemle tanıştıracağım" deyip eve götürdü, sonrası korkunç

Ünlü oyuncudan seks grevi! Destek artıyor

Ünlü oyuncudan seks grevi! Destek artıyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatilde son trend: Yüzen oteller

Tatilde son trend: Yüzen oteller

Akın akın görmeye gidiyorlar! Çin’in doğal labirenti: Taş Ormanı

Akın akın görmeye gidiyorlar!

Instagram'ın en iyi şehirleri şeçildi! Türkiye'den 2 yer listede

Instagram'ın en iyi şehirleri şeçildi! Türkiye'den 2 yer listede

Giden hayran kalıyor! Türkiye'nin büyüleyici güzelliği

Giden hayran kalıyor! Türkiye'nin büyüleyici güzelliği

Şehzadeler şehri Amasya ziyaretçilerini eski Ramazan gelenekleriyle karşılıyor

Eski Ramazanları özleyenler burası tam size göre!

Roma döneminden kalma! Tarihin ilk borsa binası

Roma döneminden kalma! Tarihin ilk borsa binası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.