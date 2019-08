Michelle Obama'yı canlandıracak isim belli oldu

Showtime’ın iddialı projesinde ABD’nin bir önceki First Lady’si Michelle Obama’yı, ödüllü isim Viola Davis canlandıracak. Dizi, Amerika’nın en çok göz önünde olan eşlerini ekrana taşırken, First Lady’lerin kişisel ve politik hayatlarını da ele alacak. Amerika tarihine başkanların eşleri üzerinden kadın gözüyle bakan yapımda, ilk sezon eski başkanlar Barack Obama, Franklin Roosevelt ve Gerald Ford’un eşleri Michelle, Eleanor ve Betty’ye odaklanacak.

Barrack Obama’nın hanımefendiliği ile öne çıkan eşi Michelle Obama’ya hayat verecek olan Viola Davis, 3 kez Oscar Ödülü’ne aday gösterilmiş (2011-The Help –En İyi Kadın Oyuncu), (2009 – Doubt - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) ve 2016’da Fences filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Davis ayrıca, 2015 yılında How to Get Away with Murder dizisinde canlandırdığı "Annalise Keating"karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne uzanmıştı; başarılı oyuncu bu yıl da aynı kategoride adaylığını koruyor.

Eşi Barack Obama, 2008-2016’da başkanlık yapan Michelle Obama, kendisini canlandıracak Davis’le tanışmış; ünlü oyuncu first lady’yle ilgili Facebook sayfasında, “Işığını yansıtmaya ve gelecek kuşaklara örnek olmaya devam edeceğinizi umuyorum”yazmıştı.