SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! ''Gol atmak için oraya gideceğim...''

Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! ''Gol atmak için oraya gideceğim...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.09.2024 22:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğe oturdu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Michy Batshuayi eski takımı Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde Gaziantep Fk'yı 3-1'lik skorla geçti. Dev derbi öncesi hata yapmayan sarı - kırmızılılardan mücadelenin ardından Michy Bathuayi açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, eski takımı Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İşte Michy Batshuayi'nin o sözleri...

''DERBİ ÖNCESİ GÜVEN KAZANDIK''

394209_SUPER-LIGIN-3UNCU-HAFTA-ERTELEME-MACIN

"İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık."

''ÜÇ BÜYÜK FORVET VAR...''

f00351fabc2b4014b4b208f7e181a73b

"Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor."

''GOL ATMAK VE KAZANMAK İÇİN ORAYA GİDECEĞİM''

GXs36ZXXYAASvy8

"Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Michy Batshuayi fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den çağrı cihazlarıyla saldırı!

İsrail'den çağrı cihazlarıyla saldırı!

İsmail Saymaz'dan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan! Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

İsmail Saymaz'dan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan! Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

Kenan Yıldız topa öyle bir vurdu ki... İlk maçında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Kenan Yıldız topa öyle bir vurdu ki... İlk maçında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

UEFA'dan Fernando Muslera'ya şok ceza!

UEFA'dan Fernando Muslera'ya şok ceza!

Tartışma yaratan sponsorluk askıya alındı

Tartışma yaratan sponsorluk askıya alındı

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde üstüne müjde!

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde üstüne müjde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.