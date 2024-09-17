Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! ''Gol atmak için oraya gideceğim...''

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde Gaziantep Fk'yı 3-1'lik skorla geçti. Dev derbi öncesi hata yapmayan sarı - kırmızılılardan mücadelenin ardından Michy Bathuayi açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, eski takımı Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İşte Michy Batshuayi'nin o sözleri...

''DERBİ ÖNCESİ GÜVEN KAZANDIK''

"İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık."

''ÜÇ BÜYÜK FORVET VAR...''

"Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor."

''GOL ATMAK VE KAZANMAK İÇİN ORAYA GİDECEĞİM''

"Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim."