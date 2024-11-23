Michy Batshuayi'den iddialı sözler: "Osimhen'den daha iyiyim!"

Bodrum FK karşısında attığı golle takımına üç puanı getiren Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, maçın ardından konuştu.

"İYİ BİR GALATASARAY GÖREMEDİK"

Galibiyeti değerlendiren Batshuayi, "Bu akşam iyi bir Galatasaray göremedik. Evimizde oynamadık, deplasmandaydık, 3 puan önemliydi. Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız." şeklinde konuştu.

"DAHA İYİYİM!"

Ayrıca Batshuayi, "Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Osimhen çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.