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  4. Michy Batshuayi, dünya futbol tarihinde kırılması neredeyse imkansız olan rekoru kırdı!

Michy Batshuayi, dünya futbol tarihinde kırılması neredeyse imkansız olan rekoru kırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2025 13:21
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Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Michy Batshuayi, dünya futbol tarihine geçti. Sarı-kırmızılılardan ayrılarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza atan Michy Batshuayi, kırılması zor bir rekora imza attı.

Michy Batshuayi, dünya futbol tarihinde kırılması neredeyse imkansız olan rekoru kırdı!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Galatasaray'dan ayrılarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, dünya futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı.

BU REKORU KIRMAK ÇOK ZOR

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Batshuayi, Alman ekibinin Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oyuna girerek tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

ANELKA'NIN REKORUNU KIRDI

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Michy Batshuayi, 9 farklı takım ile Avrupa kupasında sahne gösteren ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Michy Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa'da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti. Belçikalı yıldız golcü, Batshuayi, Nicolas Anelka'yı geride bırakarak bu rekoru kırdı.

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