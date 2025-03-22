Michy Batshuayi, dünya futbol tarihinde kırılması neredeyse imkansız olan rekoru kırdı!

Galatasaray'dan ayrılarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, dünya futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı.

BU REKORU KIRMAK ÇOK ZOR

Batshuayi, Alman ekibinin Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oyuna girerek tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

ANELKA'NIN REKORUNU KIRDI

Michy Batshuayi, 9 farklı takım ile Avrupa kupasında sahne gösteren ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Michy Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa'da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti. Belçikalı yıldız golcü, Batshuayi, Nicolas Anelka'yı geride bırakarak bu rekoru kırdı.