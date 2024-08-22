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  4. Young Boys maçında 2 gol atıp tarihe geçen Batshuayi'den göndermeli yorum! ''Çok fazla süre alamadım ama..."

Young Boys maçında 2 gol atıp tarihe geçen Batshuayi'den göndermeli yorum! ''Çok fazla süre alamadım ama..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.08.2024 00:23
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında sonrada oyunda dahil olup iki gol kaydeden Galatasaray'ın yıldızı Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fazla şüre bulamadığını ifade eden Batshuayi'nin yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

Young Boys maçında 2 gol atıp tarihe geçen Batshuayi'den göndermeli yorum! ''Çok fazla süre alamadım ama..."
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında 66.dakikada oyuna girip beş dakika içerisinde takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA SÜRE ALAMADIM AMA..."

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Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

"HOCA ÇÖZÜMÜ BULACAKTIR"

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Yıldız oyuncu öbür yandan, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." sözlerini sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Michy Batshuayi galatasaray
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