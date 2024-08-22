Young Boys maçında 2 gol atıp tarihe geçen Batshuayi'den göndermeli yorum! ''Çok fazla süre alamadım ama..."

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında 66.dakikada oyuna girip beş dakika içerisinde takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA SÜRE ALAMADIM AMA..."

Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

"HOCA ÇÖZÜMÜ BULACAKTIR"

Yıldız oyuncu öbür yandan, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." sözlerini sarf etti.