Michy Batshuayi maç sonunda kendisi açıkladı! "Neden mi gol atamadım? İşte nedeni"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, grubu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

BATSHUAYI BOŞ GEÇTİ!

Sarı-Lacivertliler'e galibiyete getiren goller Arda Güler ve Arao'dan gelirken, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana attığı gollerle adından söz ettiren Michy Batshuayi bu karşılaşmada sessiz kaldı.

12 MAÇTA 8 GOL

Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 12 karşılaşmada 8 gol 1 asist yapmayı başaran Belçikalı golcü, maç sonu yaptığı paylaşımda bu maçı boş geçmesinin sebebini açıkladı.

"NEDEN Mİ GOL ATAMADIM?"

Batshuayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yırtılmış kramponunu göstererek "Neden mi gol atamadım?" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

???? Michy Batshuayi'den paylaşım:



"Gol atamamamın tek nedeni ????????" pic.twitter.com/neh8GRgzO7 — Mynet Spor (@mynetspor) November 4, 2022



