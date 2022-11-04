Michy Batshuayi maç sonunda kendisi açıkladı! "Neden mi gol atamadım? İşte nedeni"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, grubu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler'e galibiyete getiren goller Arda Güler ve Arao'dan gelirken, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana attığı gollerle adından söz ettiren Michy Batshuayi bu karşılaşmada sessiz kaldı.
Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 12 karşılaşmada 8 gol 1 asist yapmayı başaran Belçikalı golcü, maç sonu yaptığı paylaşımda bu maçı boş geçmesinin sebebini açıkladı.
Batshuayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yırtılmış kramponunu göstererek "Neden mi gol atamadım?" notunu düştü.
???? Michy Batshuayi'den paylaşım:— Mynet Spor (@mynetspor) November 4, 2022
"Gol atamamamın tek nedeni ????????" pic.twitter.com/neh8GRgzO7