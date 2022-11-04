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Michy Batshuayi maç sonunda kendisi açıkladı! "Neden mi gol atamadım? İşte nedeni"

04.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde son saatlere girilirken kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, takıma katıldığı günden bu yana attığı 8 golle adından söz ettirirken, son oynanan Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayıp 64 dakika sahada kalırken gol sevinci yaşayamadı. Karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulunan Belçikalı golcü gol atamamasının sebebini böyle açıkladı. İşte detaylar...

Michy Batshuayi maç sonunda kendisi açıkladı! "Neden mi gol atamadım? İşte nedeni"
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, grubu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

BATSHUAYI BOŞ GEÇTİ!

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Sarı-Lacivertliler'e galibiyete getiren goller Arda Güler ve Arao'dan gelirken, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana attığı gollerle adından söz ettiren Michy Batshuayi bu karşılaşmada sessiz kaldı.

12 MAÇTA 8 GOL

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Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 12 karşılaşmada 8 gol 1 asist yapmayı başaran Belçikalı golcü, maç sonu yaptığı paylaşımda bu maçı boş geçmesinin sebebini açıkladı.

"NEDEN Mİ GOL ATAMADIM?"

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Batshuayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yırtılmış kramponunu göstererek "Neden mi gol atamadım?" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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