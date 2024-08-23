Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den neden ayrıldığı ortaya çıktı! Ali koç'la arasında yaşanan... Erden Timur araya girdi!

Fenerbahçe'deki etkileyici performansıyla dikkat çeken ve son dakikalarda attığı gollerle adından söz ettiren Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transferinin perde arkası gün yüzüne çıktı.

5 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'de kozlarını paylaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı - kırmızılıların gollerini maça sonradan dahil olan Michy Batshuayi'den geldi.

ALİ KOÇ'UN TAVRINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yeni takımında da gollerine devam Belçikalı'nın Galatasaray'a transfer olması sağlayan nedenlerden biri Başkan Ali Koç'un tavrı olduğu iddia edildi.

Habere göre, geçen sezon izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Dries Mertens ile geçiren Michy Batshuayi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdi. Bu durum, Batshuayi'nin ayrılığın sinyallerini vermesine neden oldu.

FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI

Haberin devamında, Erden Timur'un görevi bırakmadan önce Belçikalı golcüyle iletişime geçtiği ve Batshuayi'nin Galatasaray'dan aldığı teklifi tereddütsüz kabul ettiği belirtildi. Galatasaray yönetimi, Batshuayi'yi kadrosuna kattıktan sonra oyuncunun geçmişte sosyal medyada yaptığı Fenerbahçe paylaşımlarına müdahale etmedi.

Gerçekleşen bu transfer sonrası Galatasaray'lı taraftarlar Ali Koç'a teşekkür ederken, Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyadan tepkilerini ortaya koymaya devam ediyor.

GEÇEN SEZON BATSHUAYİ

Michy Batshuayi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 maça çıktı. Bu karşılaşmaların sadece 17 tanesine ilk 11'de başlayan golcü, 24 gol - 3 asistlik performans sergiledi.