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Michy Batshuayi penaltı kaçırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 09:24
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Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Başakşehir maçının 90+7. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Michy Batshuayi penaltı kaçırdı
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir’i konuk etti. Müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Gabril Sara’nın ceza sahasında Başakşehir savunmasının müdahalesiyle yerde kalmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında penaltıda topun başına geçen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi.

Anahtar Kelimeler:
Michy Batshuayi galatasaray
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