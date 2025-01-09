Michy Batshuayi penaltı kaçırdı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir’i konuk etti. Müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Gabril Sara’nın ceza sahasında Başakşehir savunmasının müdahalesiyle yerde kalmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
Karşılaşmanın 90+7. dakikasında penaltıda topun başına geçen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum