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Michy Batshuayi, Sergen Yalçın'dan formayı istedi

24.08.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Karagümrük maçında ilk 11'de olmak istiyor.

Michy Batshuayi, Sergen Yalçın'dan formayı istedi

Beşiktaş 'ın büyük umutlarla Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'nin form durumu teknik heyeti sevindiriyor. İngiltere'de kamp dönemini iyi geçiren ve fiziki açıdan eksiği bulunmayan Belçikalı golcü, Gaziantep FK sınavında 68. dakikada oyuna dahil olmuştu. Her geçen gün takım arkadaşlarına daha çok alışan 27 yaşındaki forvet dünkü idmanda Sergen Yalçın'la görüştü.

Başarılı oyuncu, cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşısında 11'de olmak isteğini tecrübeli hocaya iletti. Batshuayi'yi hazır ve istekli gören teknik ekibin de yıldız oyuncuyu 11'de sahaya sürmenin hesaplarını yaptığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı formayla gol sevinci yaşamak adına sabırsızlanan deneyimli forvet, siftah için Karagümrük'ü bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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