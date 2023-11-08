Michy Bayshuayi kararını verdi! Ayrılmak istediğini iletti, yönetim olumlu yanıt verdi

Bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinde alan Fenerbahçe, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış durumda.

Ligde ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla İsmail Kartal'ın belirlediği eksik bölgelere takviyeler yapacak olan Sarı-Lacivertliler'de son aylarda forma şansı bulmakta zorlanan ve zaman zaman takım içindeki sert çıkışlarıyla eleştirilen Batshuayi'den sürpriz bir talep geldi.

'AYRILMAK İSTİYORUM'

Sabah'ın haberine göre; Belçikalı futbolcu yönetim ile görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi. Batshuayi'nin daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtilirken, Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını dile getidi.

YÖNETİMDEN OLUMLU YANIT

Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.





