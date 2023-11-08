SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Michy Bayshuayi kararını verdi! Ayrılmak istediğini iletti, yönetim olumlu yanıt verdi

Michy Bayshuayi kararını verdi! Ayrılmak istediğini iletti, yönetim olumlu yanıt verdi

08.11.2023 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı golcü Michy Batshuayi yönetim ile görüşerek daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinde alan Fenerbahçe, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış durumda.

Ligde ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla İsmail Kartal'ın belirlediği eksik bölgelere takviyeler yapacak olan Sarı-Lacivertliler'de son aylarda forma şansı bulmakta zorlanan ve zaman zaman takım içindeki sert çıkışlarıyla eleştirilen Batshuayi'den sürpriz bir talep geldi.

'AYRILMAK İSTİYORUM'

f6ee23f558e74be39a1a8ff4594c38af

Sabah'ın haberine göre; Belçikalı futbolcu yönetim ile görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi. Batshuayi'nin daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtilirken, Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını dile getidi.

YÖNETİMDEN OLUMLU YANIT

ismailhoca_1200

Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Şampiyonlar Ligi'nde 'Gökhan Gönül tepkisi'Kimse ne olduğunu anlayamadı! Şampiyonlar Ligi'nde 'Gökhan Gönül tepkisi'
Ses ve görüntü kaydı kapattırıldı! Dursun Özbek, Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladıSes ve görüntü kaydı kapattırıldı! Dursun Özbek, Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı
G.Saray'dan taraftara: "Cezamız askıya alındı!"G.Saray'dan taraftara: "Cezamız askıya alındı!"
Anahtar Kelimeler:
son dakika ayrılık batshuayi fenerbahçe Süper Lig sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.