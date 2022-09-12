SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Mickael Tirpan kimdir? Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan nereli ve kaç yaşında, yerli oyuncu mu yabancı oyuncu mu sayılıyor?

Mickael Tirpan kimdir? Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan nereli ve kaç yaşında, yerli oyuncu mu yabancı oyuncu mu sayılıyor?

12.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mickael Tirpan, 3-2 sarı kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren Kasımpaşa Galatasaray maçının ardından internette araştırılıyor. 3 yerli kuralından faydalanan Belçika uyruklu Türk futbolcu, maç kadrosunda yer aldı. Galatasaray, puanını 13’e çıkarıp zirveye yaklaştı. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Peki, Mickael Tirpan kimdir? Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Mickael Tirpan kimdir? Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan nereli ve kaç yaşında, yerli oyuncu mu yabancı oyuncu mu sayılıyor?

Mickael Tirpan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Genç futbolcunun biyografisi, Kasımpaşa Galatasaray maçının ardından merak konusu oldu. Peki, Mickael Tirpan kimdir? İşte Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan'ın hayatı ve biyografisi...

MİCKAEL TİRPAN KİMDİR?

Mickael Tirpan 23 Ekim 1993 yılında Belçika'da dünyaya geldi.

Anderlecht'te doğan Belçika uyruklu Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan, 3 yerli kuralından faydalanabiliyor. Tirpan verdiği bir röportaj’da babasının Türk olduğunu belirtmişti.

MİCKAEL TİRPAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011–2012 Dender
2013–2014 R. Frank Borains
2014–2015 Seraing United
2015–2017 Mouscron-Peruwelz
2017–2018 Eupen
2018–2020 Lokeren
2020– Kasımpaşa
2021– → Fortuna Sittard (kiralık)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...
Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi! Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi!
Galatasaray dünya gündemine oturdu! 13 oyuncuya harcanan para ağızları açık bıraktıGalatasaray dünya gündemine oturdu! 13 oyuncuya harcanan para ağızları açık bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Mickaël Tirpan galatasaray yaşında maçı maçın da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı! Türk mü değil mi?

Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı! Türk mü değil mi?

Dilmen'den G.Saray'ın yeni transferleri için bomba sözler! Arda Güler...

Dilmen'den G.Saray'ın yeni transferleri için bomba sözler! Arda Güler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.