Mickael Tirpan kimdir? Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan nereli ve kaç yaşında, yerli oyuncu mu yabancı oyuncu mu sayılıyor?

Mickael Tirpan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Genç futbolcunun biyografisi, Kasımpaşa Galatasaray maçının ardından merak konusu oldu. Peki, Mickael Tirpan kimdir? İşte Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan'ın hayatı ve biyografisi...

MİCKAEL TİRPAN KİMDİR?

Mickael Tirpan 23 Ekim 1993 yılında Belçika'da dünyaya geldi.

Anderlecht'te doğan Belçika uyruklu Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan, 3 yerli kuralından faydalanabiliyor. Tirpan verdiği bir röportaj’da babasının Türk olduğunu belirtmişti.

MİCKAEL TİRPAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011–2012 Dender

2013–2014 R. Frank Borains

2014–2015 Seraing United

2015–2017 Mouscron-Peruwelz

2017–2018 Eupen

2018–2020 Lokeren

2020– Kasımpaşa

2021– → Fortuna Sittard (kiralık)

