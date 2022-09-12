Mickael Tirpan kimdir? Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan nereli ve kaç yaşında, yerli oyuncu mu yabancı oyuncu mu sayılıyor?

Mickael Tirpan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Genç futbolcunun biyografisi, Kasımpaşa Galatasaray maçının ardından merak konusu oldu. Peki, Mickael Tirpan kimdir? İşte Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan'ın hayatı ve biyografisi...
Mickael Tirpan 23 Ekim 1993 yılında Belçika'da dünyaya geldi.
Anderlecht'te doğan Belçika uyruklu Kasımpaşa futbolcusu Mickael Tirpan, 3 yerli kuralından faydalanabiliyor. Tirpan verdiği bir röportaj’da babasının Türk olduğunu belirtmişti.
2011–2012 Dender
2013–2014 R. Frank Borains
2014–2015 Seraing United
2015–2017 Mouscron-Peruwelz
2017–2018 Eupen
2018–2020 Lokeren
2020– Kasımpaşa
2021– → Fortuna Sittard (kiralık)
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