Microsoft Mobil Ofis uygulamaları sonunda birleşiyor

Özellikle de piyasaya sunduğu Windows 10 işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ne yazık ki pek tutmadı. Kuruluş bu nedenle Android işletim sistemine yöneldi.

Akıllı telefon sektöründe yeterince yer bulamayan Microsoft, başka kuruluşlar aracılığıyla bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Microsoft’un Hindistan’daki ekibi şirkete önemli bir teklifte bulundu.

Bu teklif daha çok Microsoft’un Android üzerinden çalışmalar yürütmesini sağlayacak. Unity ismi verilen Word ve Excel gibi araçları bir arada kullanmayı mümkün kılan uygulama sayesinde, çok daha kullanışlı bir deneyim sunulacak. Microsoft Office uygulamaları, normal şartlarda daha iri olduğu için pek kullanışlı olmuyordu.

Windows’un tek birleşik ofis uygulaması sunmadığı bilgisayarlarda da görülüyordu. Şirket bunu ilk olarak akıllı telefonlarda sağlamaya çalışıyor. Böylece ilerleyen dönemlerde bu tür uygulamalar yeni cihazlarda daha fazla yer bulacak. Peki sizce Microsoft şirketinin böyle bir uygulamada bulunması ne tür değişiklikler yaratacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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