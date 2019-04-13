Microsoft, Xbox One oyunlarında bahar indirimi yaptı

Xbox Türkiye yaklaşık 8 gün önce Xbox oyun fiyatlarına zam yapmış ve o tarihten itibaren sosyal medya hesaplarından bir gönderi bile paylaşmamıştı. Uzun süredir sessizliğini koruduğu için acaba Türkiye’den mi çekiliyorlar dedirten Xbox Türkiye, bugün global çapta yapılan bahar indirimi ile bir kez daha gündeme geldi.

Xbox’ın klasikleşmiş bahar indirimi ile oyunların fiyatları gerçekten güzel seviyelere düşüyor. Örneğin; Red Dead Redemption 2‘nin fiyatı 45 dolar yani 258 TL‘ye düşüyor. Ancak bu oyun Türkiye mağazasında indirimli olarak 424 TL‘ye satılıyor. Aynı oyunun PS4‘te de indirime girdiğini ve PSN’de 300 TL‘den satıldığını belirtelim.

İndirime giren Xbox One oyunları!

