Mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı bir şahsın yutma yolu ile Denizli’ye uyuşturucu getireceği yönünde istihbarat aldı. Ardından şahsı takibe alan ekipler havayolu ile gelen şahsı gözaltına aldı. Şahıs, 36 adet methadone isimli uyuşturucu hap ile yakalandı. Rahatsızlanması üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen şahsın çekilen röntgen filminde şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Polislerin şaşkına döndüğü olayın ardından durumu kötüye giden şahıs acilen ameliyata alındı. Ameliyatla şahsın mide ve bağırsaklarından 13 paket halinde 47 gram metamfetamin ve 6 paket halinde 21 gram eroin çıkartıldı. Tedavisi tamamlanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan sağlanan 13 bin 185 TL ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise Karşıyaka Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın yapıldı. Narkotik madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda ikametin farklı kısımlarına gizlenen satışa hazır 155 paket halinde 325 gram esrar ile hassas terazi bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan 13 bin 185 TL haksız kazanca da el konuldu. Operasyon sonrası gözaltına alınan B.Ç. isimli kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)



