Mynet Trend

Mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 02.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

İran’dan yuttuğu uyuşturucu maddeleri Denizli’ye getiren şahıs rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca çekilen röntgeninde akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Acil olarak ameliyata alınan şahsın mide ve bağırsaklarından 13 paket halinde 47 gram metamfetamin ve 6 paket halinde 21 gram eroin çıkartıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı bir şahsın yutma yolu ile Denizli’ye uyuşturucu getireceği yönünde istihbarat aldı. Ardından şahsı takibe alan ekipler havayolu ile gelen şahsı gözaltına aldı. Şahıs, 36 adet methadone isimli uyuşturucu hap ile yakalandı. Rahatsızlanması üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen şahsın çekilen röntgen filminde şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Polislerin şaşkına döndüğü olayın ardından durumu kötüye giden şahıs acilen ameliyata alındı. Ameliyatla şahsın mide ve bağırsaklarından 13 paket halinde 47 gram metamfetamin ve 6 paket halinde 21 gram eroin çıkartıldı. Tedavisi tamamlanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW691895_03 (1)

Uyuşturucudan sağlanan 13 bin 185 TL ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise Karşıyaka Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın yapıldı. Narkotik madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda ikametin farklı kısımlarına gizlenen satışa hazır 155 paket halinde 325 gram esrar ile hassas terazi bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan 13 bin 185 TL haksız kazanca da el konuldu. Operasyon sonrası gözaltına alınan B.Ç. isimli kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)

AW691895_02 (1)

AW691895_01

Altınkale Pamukkale'ye rakip olacakAltınkale Pamukkale'ye rakip olacak
Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Rusya ve Çin engel olduPentagon'dan itiraf gibi açıklama: Rusya ve Çin engel oldu
Market sahibinin dükkanı 1 dakika boş bırakması yettiMarket sahibinin dükkanı 1 dakika boş bırakması yetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli röntgen uyuşturucu eroin

En Çok Okunan Trend Haberler

Kral, generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

Kayıp küçük kız sazlık alanda feci halde bulundu!

Kayıp küçük kız sazlık alanda feci halde bulundu!

Adres soran kadına 'Gel götüreyim' dedi! Sonrası korkunç

Adres soran kadına 'Gel götüreyim' dedi! Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tavuk üreticisi bütün gün Müslüm Gürses dinledi! Bakın tavuklara ne oldu!

Tavuk üreticisi bütün gün Müslüm Gürses dinledi! Bakın tavuklara ne oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Rusya ve Çin engel oldu

Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Rusya ve Çin engel oldu

Market sahibinin dükkanı 1 dakika boş bırakması yetti

Market sahibinin dükkanı 1 dakika boş bırakması yetti

Kocasına kızan kadın ilçeyi ayağa kaldırdı

Kocasına kızan kadın ilçeyi ayağa kaldırdı

Belediyenin yaptırdığı soğuk hava deposunu ücretsiz kullanıyorlar

Belediyenin soğuk hava deposunu ücretsiz kullanıyorlar

Minik Zeynep'in katilinden akılalmaz savunma

Minik Zeynep'in katilinden akılalmaz savunma

Elektrik kesintileri nedeniyle elektronik cihazlar zarar gördü

Elektrik kesintileri nedeniyle elektronik cihazlar zarar gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.