Mide yanması olanlara sık ve az yeme uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, genelde mide yanması şikayetiyle ortaya çıkan reflü ile bilgiler vererek, hastalığın günlük hayatı olumsuz etkilediğini hatırlattı. Hastalık hakkında bilgi veren Dr. Barış Çabuk, “Reflünün Türkçe karşılığı kaçaktır. Reflü hastalığı da genel anlamda mide içeriğinin yemek borusuna kaçması demektir. Normal şartlarda tüm insanlarda bir miktar reflü olabilir ama bu oran hiçbir zaman semptom vermez ya da şikayet oluşturmaz” dedi.

Reflünün mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıktığına ve bazı insanlarda sık görüldüğüne değinen Dr. Çabuk, “Reflüyü önleyen halk arasında mide kapağı olarak bilinen bir kas mekanizması vardır. Bu kas mekanizması mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını engellemektedir. Bazı kişilerde bu asidin yemek borusuna kaçması reflü hastalığına yol açmaktadır. Reflü daha çok kilolu hastalarda, sigara içen, alkol alan, beslenme bozukluğu olan, tok karna yatan ve bazı ilaçları kullanan hastalarda görülmektedir" ifadelerini kullandı.