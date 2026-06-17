Mynet Trend

YAZARLAR

Nilgün Arabacı

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

"Midem yanıyor ama aç değilim" Gastritin önemsenmeyen belirtileri

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide yanması, şişkinlik, erken doyma hissi ya da yemeklerden sonra yaşanan rahatsızlık… Birçok kişi bu şikayetleri geçici sindirim sorunları olarak değerlendirse de bu belirtiler, mide iç yüzeyinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan gastritin habercisi olabilir. Tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşüren gastrit, vücudun dikkat edilmesi gereken önemli uyarılarından biri.

Nilgün Arabacı

Mide, gün boyunca bizim için durmadan çalışan organlardan biri. Yediğimiz her şey önce onunla buluşuyor.

Belki siz de zaman zaman yemeklerden sonra midenizde bir yanma hissediyorsunuzdur. Ya da birkaç lokmadan sonra doymuş gibi hissediyor, gün içinde sık sık şişkinlik yaşıyorsunuzdur. Hatta bazen aç olmadığınız halde midenizde garip bir rahatsızlık hissi oluşuyordur. Bu belirtiler, gastritin sessiz sinyalleri olabilir.

KAHVE, SİGARA, STRES...

Gastrit, mideyi koruyan tabakanın iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Bunun birçok nedeni olabilir. Düzensiz beslenme, aşırı kahve tüketimi, sigara kullanımı, yoğun stres ve bazı ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı mideyi zamanla yıpratabilir. Ayrıca oldukça yaygın görülen Helicobacter pylori bakterisi de gastritin en önemli nedenlerinden biridir.

Modern yaşamın temposu da mideyi pek rahat bırakmıyor. Hızlı yemek yemek, öğün atlamak, gece geç saatlerde ağır yiyecekler tüketmek ve gün boyu stres altında olmak mide asidinin dengesini bozabiliyor. Sonuçta mide, bir süre sonra rahatsızlığını çeşitli belirtilerle göstermeye başlıyor.

BELİRTİLER FARKLI OLABİLİYOR

İlginç olan şu ki gastrit herkeste aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Bazı kişilerde belirgin mide ağrısı olurken, bazıları sadece hafif bir yanma hissediyor. Bu nedenle birçok kişi şikayetlerini önemsemiyor ve durumu aylarca erteleyebiliyor.

Mide, ihmal edilmeyi pek sevmeyen organlardan biri. Sürekli devam eden mide yanması, sık hazımsızlık, iştahsızlık ya da açıklanamayan kilo kaybı gibi durumlarda bir uzmana başvurmak gerekiyor. Erken dönemde alınan önlemler, sorunun ilerlemesini engelleyebiliyor.

NELER YAPABİLİRİZ?

Peki mideyi korumak için neler yapabiliriz? Aslında cevap oldukça tanıdık. Düzenli beslenmek, öğünleri aceleye getirmemek, sigaradan uzak durmak, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak ve stresi yönetmeye çalışmak mide sağlığı için önemli adımlar. Ayrıca bol su tüketmek ve aşırı baharatlı ya da yağlı yiyecekleri sınırlamak da mideyi rahatlatabiliyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik faturanızı düşürmek için dondurucuya bir şişe su atın!Elektrik faturanızı düşürmek için dondurucuya bir şişe su atın!
Çocukluğundan beri iç içe: Çıplak elle yakalıyorÇocukluğundan beri iç içe: Çıplak elle yakalıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Arabacı

Nilgün Arabacı

"Midem yanıyor ama aç değilim" Gastritin önemsenmeyen belirtileri Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.