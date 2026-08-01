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Kokorecin müdavimi olan tilki! Her akşam gelip paketini alıyor

Sivas'ta seyyar kokoreç tezgâhının daimi müşterisi tilki, her akşam tezgâha geliyor ve kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor, bazen de 'paket yaptırıyor'.

Gökçen Kökden

Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde seyyar kokoreççilik yapan Emin Akalın'ının tezgâhına bir süredir düzenli olarak gelen tilki, akşam saatlerinde tezgâhın çevresinde bekliyor. Kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreç bazen tezgâhın yakınına bırakılıyor, bazen de ekmek arasına konularak paket yapılıyor.

Kokorecin müdavimi olan tilki! Her akşam gelip paketini alıyor 1

Tilki kimi zaman yemeğini bulunduğu yerde yerken, kimi zaman da paketini alarak gözden kayboluyor. Her akşam tekrarlanan bu sıra dışı buluşma, yemek yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

"BAZEN BURADA YER BAZEN DE PAKET YAPARIZ, ALIR GÖTÜRÜR"

Kokorecin müdavimi olan tilki! Her akşam gelip paketini alıyor 2

Tilkinin de müşterilerinden birisi olduğunu ifade eden Akalın, "Bu tilki her akşam gelir. Buradan kısmetini alır ve yer. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkânın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki. Her akşam illaki gelir. Bunu gören müşteriler de hem şaşırıyor hem de hoşlarına gidiyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür. O da bizim müşterilerimizden birisi. Müşteriler bu durumu çok garipsiyorlar ve bana, 'Tilki normalde kurnaz bir hayvandır, insandan kaçar. Demek ki o da kokorecin lezzetini beğenmiş ki sürekli geliyor vazgeçemiyor' diye söylüyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas tilki
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