Beton kullanılmadan inşa edildi! 600 yıldır ayakta, depremlere bile meydan okuyor

İnka İmparatorluğu'nun en önemli miraslarından biri olan Machu Picchu, yalnızca büyüleyici manzarasıyla değil, sıra dışı yapı tekniğiyle de öne çıkıyor. Peru'nun And Dağları'nın zirvesinde bulunan antik kentteki dev taş duvarlar, hiçbir bağlayıcı harç kullanılmadan inşa edildi. Buna rağmen aradan geçen yaklaşık altı yüzyıla rağmen yapı büyük ölçüde ayakta kalmayı başardı.

DEV TAŞLAR HARÇ OLMADAN BİRBİRİNE KİLİTLENDİ

Machu Picchu'nun inşasında "kuru taş duvar" olarak bilinen özel bir teknik kullanıldı. Bu yöntemde her biri farklı şekillere sahip dev taş bloklar, birbirine neredeyse kusursuz şekilde oturtuldu.

Taşların düzensiz formları sayesinde duvarlar adeta yapboz gibi birbirine kenetlenirken, aralarında harç kullanılmadı. Yapının ağırlığı ve taşların birbirini sıkıştırması, duvarların sağlamlığını sağlayan en önemli unsur oldu.

DEPREMLERDE YIKILMAK YERİNE HAREKET EDİYOR

Uzmanlara göre bu yapı tekniğinin en dikkat çekici özelliği deprem dayanıklılığı. Taş bloklar birbirine sabitlenmek yerine çok küçük hareketler yapabiliyor. Deprem sırasında oluşan titreşimlerde taşlar hafifçe yer değiştirip yeniden eski konumlarına oturabiliyor. Böylece duvarlar çatlamadan veya yıkılmadan sarsıntıyı absorbe edebiliyor.

Peru, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Buna rağmen Machu Picchu'nun duvarları yüzyıllardır büyük ölçüde zarar görmeden ayakta kalmayı başardı.

1650 DEPREMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Araştırmalara göre 1650 yılında Cusco'da meydana gelen büyük depremde birçok İspanyol sömürge yapısı yıkılırken, İnkaların inşa ettiği taş duvarlar önemli ölçüde ayakta kaldı. Machu Picchu'daki yapıların da benzer şekilde sarsıntılardan etkilenmediği belirtiliyor.

Bilim insanları, İnka mimarisinin depremlere dayanıklılığına ilişkin çok sayıda gözlem bulunduğunu ancak bu konuda hala kapsamlı sismolojik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

KAYIP ŞEHİR DEĞİL, KRALİYET YERLEŞKESİYDİ

Uzun yıllar "kayıp şehir" olarak tanıtılan Machu Picchu'nun aslında hiçbir zaman tamamen kaybolmadığı belirtiliyor. Bölge halkı antik kentin yerini biliyordu ancak İnka İmparatorluğu'nun gerilemesiyle zaman içinde terk edilmişti.

Arkeologlara göre Machu Picchu, 15. yüzyılın ortalarında İnka İmparatoru Pachacuti için inşa edilen bir kraliyet yerleşkesi olarak kullanıldı. İmparator ve maiyeti yılın belirli dönemlerinde burada kalıyor, dini törenler düzenliyor ve bölgeyi yönetiyordu.

DOĞAYLA UYUMLU MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, İnka mimarisinin en dikkat çekici özelliklerinden birinin doğayla uyum içinde tasarlanmış olması olduğunu vurguluyor.

Dev dağların arasına kurulan Machu Picchu'daki yapılar çevreyi domine etmek yerine doğal manzaranın bir parçası olacak şekilde planlandı. Bu yaklaşım, İnka mimarisini aynı dönemde yapılan birçok anıtsal yapıdan ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

MODERN ONARIMLAR BİLE AYNI BAŞARIYI GÖSTEREMEDİ

Araştırmacılar, günümüzde yapılan bazı restorasyon çalışmalarının depremlerde zarar görebildiğini, buna karşın orijinal İnka taş işçiliğinin olağanüstü dayanıklılığını koruduğunu belirtiyor. Harç kullanılmadan birbirine kenetlenen dev taş bloklar, aradan geçen yaklaşık 600 yıla rağmen hala dünyanın en etkileyici mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.